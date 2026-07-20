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Γεραπετρίτης από Σεούλ: Νέα ώθηση στις σχέσεις Ελλάδας-Νότιας Κορέας με έμφαση σε ναυτιλία και εμπόριο

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Τσο Χιουν για τα 65 χρόνια διπλωματικών σχέσεων – Στο επίκεντρο και η συνεργασία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας

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Γεραπετρίτης

Στη Σεούλ βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας, Τσο Χιουν (Cho Hyun), με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σημασία της ελληνοκορεατικής συνεργασίας και την κοινή τους βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, της ναυπηγικής βιομηχανίας και του εμπορίου, καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας στην καινοτομία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλειας. Ως δύο κατεξοχήν ναυτικά κράτη, τα οποία υπηρέτησαν ταυτόχρονα ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Ελλάδα και Νότια Κορέα επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στη θαλάσσια ασφάλεια και στον στενό συντονισμό τους στους διεθνείς οργανισμούς, με στόχο την προάσπιση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Σεούλ Νότια Κορέα
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