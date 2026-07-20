Στη Σεούλ βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας, Τσο Χιουν (Cho Hyun), με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

📍Seoul

FM George Gerapetritis met w/ the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea, Cho Hyun.



As 🇬🇷and🇰🇷celebrate 65 years of diplomatic relations,the two FΜs reaffirmed the strength of their partnership& their shared commitment to further deepening bilateral coop. pic.twitter.com/aJgu1rDIux July 20, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σημασία της ελληνοκορεατικής συνεργασίας και την κοινή τους βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, της ναυπηγικής βιομηχανίας και του εμπορίου, καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας στην καινοτομία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλειας. Ως δύο κατεξοχήν ναυτικά κράτη, τα οποία υπηρέτησαν ταυτόχρονα ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Ελλάδα και Νότια Κορέα επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στη θαλάσσια ασφάλεια και στον στενό συντονισμό τους στους διεθνείς οργανισμούς, με στόχο την προάσπιση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

Πηγή: skai.gr

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