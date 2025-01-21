Με ένα χιουμοριστικό βίντεο η ΚΝΕ αποχαιρετά τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνη.

Στο βίντεο, από την τελευταία συνέντευξη του Τζορτζ Τσούνη στoν ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη, παρεμβάλλονται πλάνα της εμβληματικής κωμικής σειράς «Δύο Ξένοι», όπου ο Αλέξανδρος Ρήγας προσπαθεί να δώσει εντολές πίσω από την κάμερα για περισσότερη συγκίνηση.

Ο Τζoρτζ Τσούνης σιγοτραγούδησε βουρκωμένος Αντώνη Ρέμο στην τελευταία του συνέντευξη στην Ελλάδα, ωστόσο στο βίντεο της ΚΝΕ παίρνει τη σκυτάλη ο Γιάννης Πουλόπουλος με το τραγούδι του «Αυτοί που φεύγουν».

«Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μ’ απονιά πάντα τους δέρνουν...» ακούγεται στη μουσική υπόκρουση.

«Μας αρρωστήσατε όλους εδώ μέσα… Κοιτάξτε ανατρίχιασα!» δηλώνει στο τέλος η τηλεοπτική «Μαρίνα Κουντουράτου» (Εβελίνα Παπούλια).

Πηγή: skai.gr

