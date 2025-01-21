Ερντογάν προς Τραμπ: Πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τη φιλία μας

Ικανοποίηση στην Τουρκία για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ με τον Τούρκο πρόεδρο να λέει ότι «είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τη φιλία μας»

«Είχαμε συνομιλίες, θα συναντηθούμε για να επιλύσουμε ζητήματα, όπως ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας» είπε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η συνέχιση της φιλίας μας με τον κ.Τραμπ, όπως ήταν στην πρώτη του θητεία είναι πολύ, πολύ σημαντική για εμάς. Είχα μια συνομιλία μαζί του την επόμενη μέρα που κέρδισε τις εκλογές και ενδιάμεσα είχαμε άλλη μια συνομιλία μεταξύ μας. Στόχος μας να συνεχίσουμε τις επαφές μας με τη σημερινή ανάληψη των καθηκόντων του, και αφού επιμένει πως θα τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, εμείς ως Τουρκία φυσικά θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο.

» Ας ελπίσουμε ότι θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα στις συναντήσεις μας με τον κ. Τραμπ και θα κάνουμε τα βήματά μας ανάλογα. Εύχομαι η δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ να είναι επωφελής για όλη την ανθρωπότητα και σας ευχαριστώ» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πανηγυρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ: Στην Τουρκία παράγονται οι πετσέτες που θα χρησιμοποιούν ο Τραμπ και η Μελάνια στον Λευκό Οίκο

«Όπως ξέρετε, ανέλαβε τα καθήκοντα του ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς λοιπόν στην πόλη Ντενίζλι παράγουμε όλες τις πετσέτες που θα χρησιμοποιήσει στον Λευκό Οίκο. Εδώ βλέπετε το λογότυπο και αυτές τις πετσέτες θα χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Κι αν όλα πάνε καλά, θα έρθει και η παραγωγή για τα ξενοδοχεία του Τραμπ.

Είναι πολύ σημαντικό πως οι πετσέτες του Αμερικάνου προέδρου παράγονται στην Τουρκία στην πόλη Ντενίζλι. Αυτό δίνει αξία στα τουρκικά προϊόντα που αποκτούν μεγαλύτερη αξία» είπε ο υπεύθυνος της εταιρείας.

Τεράστια αισιοδοξία στην Τουρκία για τον Τραμπ

«Θα μας δώσει F-35 και F-16. Δεν θα υποχωρήσει από τη στρατιωτικοποίηση της Ελλάδας»

«Ο Τραμπ θα συμπεριφερθεί σαν μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας της Τουρκίας»

Αχμέτ Χακάν, διευθυντής εφημερίδας Hurriyet: Τι θα γίνει με τους S-400;

Tζοσκούν Μπασμπούγ, αρθρογράφος εφημερίδας STAR: Αυτό είναι από τα ζητήματα που ο Τραμπ δικαιολογεί την Τουρκία. Είχε πει 'μα δεν τους δώσατε τους Patriot και η Τουρκία πήγε και πήρε τους S-400';

Αχμέτ Χακάν: Έχεις δίκιο. Είχε τον Ερντογάν δίπλα του, και είπε πως ο Ερντογάν έχει δίκιο!

Tζοσκούν Μπασμπούγ: Ναι ναι, είπε πως ο Ερντογάν σας τα ζήτησε, δεν του τα δώσατε και πήγε και τα πήρε.

Αχμέτ Χακάν: To ζήτημα τους αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35

Tζοσκούν Μπασμπούγ: Eδώ να δείτε πως μπορούμε να ενταχθούμε και πάλι στο πρόγραμμα αυτό.

Tζοσκούν Μπασμπούγ: Και στο ζήτημα των F-16 μας δίνει δίκιο και λεει πως ενώ πληρώνουν οι Τούροι τα καθυστερείτε.

Αχμέτ Χακάν: Τι θα γίνει το ζήτημα του εξοπλισμού της Ελλάδας απο τις ΗΠΑ.

Tζοσκούν Μπασμπούγ: Οι ΗΠΑ εγκαταστάθηκαν ήδη εκεί. Τόσο πολύ που και στην Ελλάδα το σκέφτονται. Δεν νομίζω οι ΗΠΑ να φύγουν από εκεί θα παραμείνουν.

Αχμέτ Χακάν: Έτσι όπως τα είπαμε, σαν να είναι ο Τραμπ το τρίτο μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας της Τουρκίας.

Navtex της Κύπρου για έρευνες στο οικόπεδο 5 με Exxon Mobill και Qatar Energy

«Οι Ελληνοκύπριοι προχωρούν, ερωτηματικά για τουρκική αντίδραση»

Δελτίο ειδήσεων A HABER: Είναι ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη καθώς ξεκινούν τις γεωτρήσεις τους η Exxon Mobil και πετρελαϊκή εταιρεία του Κατάρ που ανακάλυψαν κοιτάσματα στην Αν. Μεσόγειο. Η νότια Κύπρος (Κυπριακή Δημοκρατία) ανακοίνωσε τη δική της Navtex και ήδη ξεκινούν συζητήσεις για το ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Οι Ελληνοκύπριοι κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και εξέδωσαν NAVTEX ερευνών για το οικόπεδο 5.

Ενάντια στην αντίδραση της Τουρκίας, προτιμήθηκαν οι εταιρείες των ΗΠΑ και του Κατάρ. Ήδη οι ΗΠΑ είχαν κάνει το πρώτο τους βήμα αφού στρατιωτικοποίησαν τα ελληνικά νησιά με βαριά όπλα κι έτσι τώρα αποφασίστηκε η έναρξη των γεωτρήσεων σε περιοχές που πιστεύουν πως υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα αερίου.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι ΗΠΑ εξοπλίζουν την Ελλάδα που έχει πολεμική προετοιμασία»

«Μη επανδρωμένο τουρκικό drone καμικάζι μπορεί να πλήξει τα ελληνικά τεθωρακισμένα που παραχώρησαν οι ΗΠΑ»

Βίντεο εφημερίδας TURKIYE: «H Eλλάδα εξοπλίζεται σοβαρά και γρήγορα. Πολλά οπλικά συστήματα αλλά και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφέρθηκαν στα νησιά του Αιγαίου με πρόφαση κάποιων ασκήσεων αλλά δεν έφυγαν ποτέ εκεί και παραμένουν εκεί. Παραχωρήθηκαν τεθωρακισμένα οχήματα από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει μια πολεμική προετοιμασία.

Και η Τουρκία δεν μένει με δεμένα τα χέρια καθώς δόθηκαν συγκεκριμένα μηνύματα από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καμικάζι Kargu. Δημοσιοποιήθηκαν οι εικόνες από το πρώτο τεστ πλήγματος σε τεθωρακισμένο όχημα. Οι ΗΠΑ έχουν παραχωρήσει στην Ελλάδα τουλάχιστον 1200 τεθωρακισμένα οχήματα M1117. Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε το Kargu προκαλεί πλήγμα σε παρόμοιο τεθωρακισμένο όχημα κι αυτό είναι ένα μήνυμα προς την Ελλάδα. Έτσι δείξαμε πως μπορούμε να προκαλέσουμε πλήγματα σε παρόμοια τεθωρακισμένα οχήματα».

