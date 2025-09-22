Για μεθοδεύσεις στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο τη συγκάλυψη κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του, με δεδομένο πως τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι κλήσεις των πρώτων μαρτύρων, ανέφερε ότι «η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μεθόδευσε και πάλι μία διαδικασία-παρωδία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της συγκάλυψης που έχει αποφασίσει».

Όπως σημείωσε, «από τον κατάλογο των μαρτύρων απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς, όλοι εκείνοι δηλαδή που σε αγαστή συνεργασία με στελέχη του Οργανισμού και την πολιτική κάλυψη των δύο υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διασπάθισαν εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που στις κλήσεις μαρτύρων συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν είναι μόνο προσβλητικό για τη μνήμη ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή αλλά είναι και υποτιμητικό για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, που παρακολουθεί εδώ και μήνες έναν πρωθυπουργό αρχικά να υποβαθμίζει ως "σκιές" το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε επίκαιρη ερώτηση που του είχα καταθέσει, και αργότερα να εμποδίζει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών του αρνούμενος τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που προτείναμε. Να κρύβει τους βουλευτές του και να επιχειρεί να ελέγξει την ψήφο τους σε μια πρωτοφανή διαδικασία στα κοινοβουλευτικά χρονικά», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Τέτοιες μεθοδεύσεις είναι κυρίως ενδεικτικές της αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού, που αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως εργαλείο απαξίωσης και προσβολής των θεσμών και των διαδικασιών της Βουλής», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.