Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια - «Σπαζοκεφαλιά» η ημερομηνία του Συνεδρίου

Στη Χαριλάου Τρικούπη στοχεύουν το ΠΑΣΟΚ να έχει παρουσία με θετικές δράσεις το επόμενο διάστημα, γι’ αυτό οι συσκέψεις είναι συνεχείς και τις επόμενες ώρες αναμένεται να κλειδώσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εξόρμηση κλιμακίων σε 11 περιφέρειες της χώρας προκειμένου βουλευτές, στελέχη και πρόσωπα πρώτης γραμμής να επιχειρήσουν τη μετάδοση του μηνύματος και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο.

Το πιθανότερο είναι οι συνεντεύξεις τύπου στην περιφέρεια να ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου η δράση του ΠΑΣΟΚ να εκκινήσει και προς τα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε.

Την ίδια ώρα, σε εκκρεμότητα παραμένει η ανακοίνωση των γραμματέων Κ.Ο.Ε.Σ που θα οδηγήσουν στο Συνέδριο με τις πληροφορίες να αναφέρουν πάντως ότι θα ανακοινωθούν το συντομότερο, την ώρα μάλιστα που στο εσωτερικό του κόμματος έχει ανάψει για τα καλά η συζήτηση για το Συνέδριο, με κορυφαία στελέχη να ζητούν να επισπευθεί.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία στο Συνέδριο το θέμα του αποκλεισμού συγκυβέρνησης με την ΝΔ.

«Να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο που καλούμε όλους τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες που θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της προοδευτικής απάντησης, ανοιχτό όχι κλειστά μητρώα μεγάλο δημοκρατικό, όχι fast track με ένα κεντρικό διακύβευμα τον προσανατολισμό όπου και εκεί θα υπάρξει και συλλογική απόφαση, η συλλογική αυτή απόφαση θα λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την ΝΔ», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στο Mega.

Πάντως, στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σχολίαζαν ότι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένη και υπενθύμιζαν το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη αποκλείσει τα όποια σενάρια συγκυβέρνησης με την ΝΔ, με την τελευταία του αναφορά «το πιο σύντομο ανέκδοτο» να δίνει τον τόνο.

Πάντως, ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί τελικά το συνέδριο παραμένει σπαζοκεφαλιά. Στόχος της ηγεσίας είναι οι θετικές δράσεις του ΠΑΣΟΚ να συνεχιστούν μέχρι τα Χριστούγεννα και στελέχη διαμηνύουν ότι αποκορύφωμα των δράσεων θα μπορούσε να είναι το Συνέδριο του κόμματος στα τέλη Νοεμβρίου. Βέβαια, μέχρι αυτήν την ώρα οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλές, και ενώ η πρόθεση είναι για Συνέδριο μέσα στο 2025 κανένας δεν βάζει το χέρι στη φωτιά και οι πρώτοι μήνες του 2026 δεν μπορεί να αποκλειστούν. Είναι πιθανόν το θέμα να ξεκαθαρίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην επόμενη δημόσια παρουσία του τις επόμενες ημέρες.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ίδια ώρα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εξεταστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη παραμένει ψηλά στην ατζέντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική, αναμένεται στην επόμενη συνεδρίαση να επαναφέρουν το αίτημα αποστολής εγγράφων πριν την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης μαρτύρων, που έχουν ήδη ζητήσει με επιστολή τους.

