Στο Περιστέρι βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια ενός από τα 22 Ωνάσεια Σχολεία που φέτος ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες, παρακολούθησε επίδειξη του διαδραστικού πίνακα από καθηγητή και συνομίλησε με μαθητές.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας».

«Εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης»

«Μια πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια Παιδεία», χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός το έργο, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία δεν περιορίζονται σε ανακαινισμένα κτίρια και νέο εξοπλισμό, αλλά «συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης».

«Είναι σχολεία που θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι πραγματικό εργαλείο για τα παιδιά και τους καθηγητές μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα προσφέρουν επίσης «συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους και δραστηριότητες για τους μαθητές».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στη δημόσια εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντας τα Ωνάσεια σχολεία «εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, που θα προετοιμάσει τα παιδιά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μητσοτάκη:

«Εγώ θέλω καταρχάς να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αντώνη Παπαδημητρίου και σε όλα τα στελέχη του Ιδρύματος Ωνάση που δούλεψαν τόσο μεθοδικά, ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας υποδεχθεί με τα πρώτα δημόσια Ωνάσειο σχολεία σε πλήρη λειτουργία.

Όταν για πρώτη φορά ο κύριος Παπαδημητρίου παρουσίασε αυτή την ιδέα, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ενθουσιάστηκα, διότι είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια Παιδεία. Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 22 τέτοια σχολεία, όπως βλέπετε πλήρως ανακατασκευασμένα, με καινούργια γήπεδα, καινούργια κουφώματα, καινούργιες τουαλέτες, καινούργιο εξοπλισμό. Αλλά τα δημόσια σχολεία είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτίριο, συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, χρήσης νέων τεχνολογιών. Εγώ χάρηκα πραγματικά γιατί στις τάξεις που επισκέφθηκα είδα παντού διαδραστικούς πίνακες, σε λειτουργία. Είναι σχολεία τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο και για τα παιδιά μας και για τους καθηγητές μας. Είναι σχολεία τα οποία θα προσφέρουν συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους, άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, για την Υπουργό Παιδείας, για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα, χαμογελαστά παιδιά χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες που πραγματικά αγκαλιάζουν αυτήν τη μεγάλη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Να ευχηθώ λοιπόν καλή αρχή. Να πω ότι η κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία και εύχομαι τα διδάγματα και τα μαθήματα τα οποία θα αντλήσουμε από τα δημόσια Ωνάσειο σχολεία, να μπορέσουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στη συνέχεια σε όλη την εκπαίδευση.

Αυτά τα σχολεία τα αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά ως εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορέσει να προετοιμάσει τα παιδιά μας με εκείνες τις γνώσεις αλλά και εκείνες τις δεξιότητες για αυτόν τον συναρπαστικό αλλά και αβέβαιο κόσμο, ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας.

Οπότε Δήμαρχε, πολύ χαίρομαι που ένα από τα σχολεία έγινε εδώ πέρα είναι στο αγαπημένο μας Περιστέρι. Η αλήθεια είναι ότι επέμενα ιδιαίτερα σε ένα από τα σχολεία να γίνει στο Περιστέρι και με το καλό και στην ολοκλήρωση των υπολοίπων. Καλή αρχή.

Σημειώνεται πως στο σχολείο, παρευρέθηκαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.

Πηγή: skai.gr

