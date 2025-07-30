Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εγκάλεσε τον πρωθυπουργό ότι στην χθεσινή τοποθέτησή του στη Βουλή κατέφυγε σε «απαράδεκτες γενικεύσεις και σκόπιμες θολές αναφορές, ότι το σκάνδαλο ήταν μια μεταδοτική επιδημία, μόνο και μόνο για να κρύψει ότι σε αυτό το σκάνδαλο υπήρχαν πολιτικές αιτίες, υπεύθυνοι, εκτελεστικά όργανα, ωφελούμενοι, με όλους αυτούς να έχουν ονοματεπώνυμα».

«Έφθασε στο σημείο να πει ότι ένα τμήμα των αγροτών συμβιβάστηκε με αυτές τις πρακτικές. Ποιών αγροτών; Το οργανωμένο κίνημα των αγροτών διαφωνούσε, αντιπάλευε στους δρόμους, οι αγωνιστές αγρότες ήταν στα μπλόκα και αντιπάλευαν όλα αυτά που γέννησαν αυτό το σκάνδαλο και εσείς τους αντιμετωπίζατε με καταστολή» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Χαρακτήρισε την πρόταση της ΝΔ για Εξεταστική Επιτροπή, «πλυντήριο» των ποινικών και πολιτικών ευθυνών που υπάρχουν, προσθέτοντας πως «ο λαός και οι αγρότες θα κρίνουν τους κυβερνητικούς βουλευτές και το κόμμα της Ζ. Κωνσταντοπούλου που την ψήφισαν».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει δική του πρόταση με το αναλυτικό του σκεπτικό για τη σύσταση Προανακριτικής, στο οποίο αναδεικνύει τις αιτίες του σκανδάλου, καθώς και τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες.

Σημείωσε ότι το ΚΚΕ αξιοποιεί τα στοιχεία της δικογραφίας, «αλλά δεν θα συνηγορήσει ποτέ, στο όνομα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να εμφανίζεται η ΕΕ και τα όργανα της ως ο κατήγορος, όταν η ίδια με την πολιτική και τη νομοθεσία της, ιδίως με την εφαρμογή της ΚΑΠ, έχει οδηγήσει και σε κάθε περίπτωση συμβάλλει στα φαινόμενα διαφθοράς μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο».

Ανέφερε ότι «αυτό κάνουν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς, στο πλαίσιο μιας βολικής αντιπολίτευσης που καταλήγει τελικά να ξεπλένει και τις ευθύνες της ίδιας της κυβέρνησης της ΝΔ. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένα άλλο κόμμα εκτός του ΚΚΕ δεν έχει θέσει το παραμικρό θέμα για την ΚΑΠ. Κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση κάνετε σαν να μην υπάρχει, σαν να μην ευθύνεται καθόλου για το σκάνδαλο. Είναι λογικό, γιατί είστε απολύτως δεσμευμένοι σε αυτές τις αποφάσεις».

Πρόσθεσε ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν επισημαίνει τις προβληματικές κατευθυντήριες γραμμές της ΚΑΠ, «που αποτελούν και τη ρίζα του προβλήματος της διαφθοράς» και περιορίζεται μόνο στον «εντοπισμό κενών και καταχρηστικών συμπεριφορών στην εφαρμογή της».

Επισήμανε ότι «η "επιλεξιμότητα" της ΕΕ άνοιξε την πόρτα για τις μπίζνες, τις ρεμούλες σε βάρος χιλιάδων αγροτών, καθώς εκείνοι που ζημιώνονται από τέτοια σκάνδαλα δεν είναι οι μεγάλοι όμιλοι, αλλά οι φορολογούμενοι λαοί των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που ξεζουμίζονται για να σχηματίζεται η "περιουσία" της ΕΕ».

«Τα ποσά των επιδοτήσεων είναι τα "τριάκοντα αργύρια" γι' αυτή την τεράστια κλοπή. Για την κερδοφορία των λίγων και ισχυρών ζημιώνονται οι πολλοί σε αυτό το σάπιο σύστημα, είτε νόμιμα, είτε παράνομα» ανέφερε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι δεν είναι περίεργο, ούτε αντιφατικό το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα σκάνδαλα, καθώς «βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανακατεύθυνσης κονδυλίων σε επίπεδο ΕΕ, με αντιθέσεις να καταγράφονται στο εσωτερικό της ΕΕ για το ύψος των αγροτικών επιδοτήσεων».

Έκανε λόγο για «ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που "έχουν βγάλει τα μαχαίρια" για τις προτεραιότητες που πρέπει να υπηρετεί η κοινοτική χρηματοδότηση» και σημείωσε πως «δεν είναι τυχαίο ότι στις πρόσφατες προτάσεις της Κομισιόν για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ, προβλέπονται μειώσεις των κονδυλίων για τους αγρότες κατά 25%. Ταυτόχρονα, όμως, συνολικά τα κονδύλια είναι αυξημένα κατά 65% σε σχέση με το τρέχον».

«Καταλαβαίνει ο καθένας τις νέες χρηματοδοτικές προτεραιότητες για τη στροφή στην πολεμική οικονομία και να πώς τη στροφή αυτή την πληρώνουν οι λαοί, όπως θα πληρώσουν και τους εμπορικούς πολέμους, αλλά και τις εμπορικές συμφωνίες σαν αυτή που υπέγραψε η Κομισιόν με τον Τραμπ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που "έχουν βγάλει τα μαχαίρια" για να ενταθεί η συγκέντρωση της γης σε όλο και λιγότερα χέρια και η αλλαγή χρήσης της προς όφελος είτε των ΑΠΕ, είτε του τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι σχετικές αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να γίνονται ευρύτερα αποδεκτές από το λαό αυτές οι εξελίξεις και οι προωθούμενες περικοπές, που αφορούν πρώτα και κύρια τους βιοπαλαιστές αγρότες» συμπλήρωσε.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι «από την δικογραφία προκύπτει ότι οι ενδείξεις για την συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πολλαπλές και παραπάνω από ισχυρές», παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις «ευθύνες των εμπλεκόμενων υπουργών Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη για τα αδικήματα της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία».

Είπε ότι πρέπει «να ελεγχθούν και άλλοι αρμόδιοι υπουργοί, υφυπουργοί, καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά στελέχη. Φυσικά, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε γνώση και υπό τον έλεγχο του οποίου εξελίσσεται όλο το κυβερνητικό έργο».

Εξήγησε πως το ΚΚΕ, παρά το γεγονός πως «διαφωνεί με το πολιτικό σκεπτικό των άλλων κομμάτων, θα υπερψηφίσει τις προτάσεις εφόσον συμπίπτει στις ποινικές ευθύνες», προσθέτοντας πως «έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση, γιατί αν τις απορρίψει διαγράφεται η δικογραφία και αμνηστεύονται».

Με βάση τον κίνδυνο παραγραφής για τον Μ. Βορίδη, επισήμανε πως «αυτά είναι τα αποτελέσματα του απαράδεκτου νόμου περί ευθύνης υπουργών, που όλα τα κόμματα απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος».

«Είστε όλοι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό, πρώτη από όλους βεβαίως η κυβέρνηση της ΝΔ, για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί αυτόν τον νόμο για να συγκαλύπτει τα διάφορα εγκλήματα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στην ομιλία του:

«Γι' αυτό και στα προβλήματα της αγροτιάς, η λύση θα έρθει τελικά από τον ίδιο τον λαϊκό παράγοντα, από τους τίμιους βιοπαλαιστές αγρότες που βρίσκονται και αυτή την περίοδο στους δρόμους και στις πλατείες των χωριών, απαιτώντας τα 490 εκατ. ευρώ προστίμων να τα πληρώσουν οι πολιτικοί υπεύθυνοι κι όσοι έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται και να μη διανοηθούν να τα φορτώσουν στις πλάτες των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Όλοι αυτοί, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τη νεολαία, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, που στενάζουν από τα τόσα προβλήματα και αδιέξοδα, που αγανακτούν για τα κρατικά εγκλήματα, που αγωνιούν για τους κινδύνους που συνεπάγεται η πολιτική της εμπλοκής στους πολέμους, να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας αφήσουν σε χλωρό κλαρί και εσάς και την ΕΕ και το σύστημά σας».

«Κατάπτυστες οι δηλώσεις Φλωρίδη»

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο τέλος της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» και «κατάπτυστες» τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδη, και υπογράμμισε:

«Σταματήστε να προσπαθείτε να κολλήσετε τη ρετσινιά του "αντισημιτισμού" στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Σταματήστε τις συλλήψεις με τον απαράδεκτο λεγόμενο αντιρατσιστικό νόμο της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο το ΚΚΕ από τότε είχε προειδοποιήσει για το πώς σκοπεύετε να τον αξιοποιήσετε. Κανείς δεν στοχοποιεί κανέναν, ούτε λόγω της εθνικότητάς του, ούτε λόγω της θρησκείας του. Άλλωστε, υπάρχουν και Ισραηλινοί πολίτες, βουλευτές του ΚΚ Ισραήλ, και του κοινοβουλευτικού μετώπου που συμμετέχει στην ισραηλινή Βουλή, υπάρχουν δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι Ισραηλινοί που διώκονται από το κράτος-δολοφόνο του Νετανιάχου, για την έντιμη στάση που κρατάνε απέναντι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Μήπως είναι και αυτοί οι πολίτες του Ισραήλ αντισημίτες;».

«Κι εδώ που τα λέμε», πρόσθεσε, «δεν έχουμε δει και πολλές φορές τουρίστες να πηγαίνουν σε άλλη χώρα με γιγαντοσημαίες και πανό και να πανηγυρίζουν προκλητικά γύρω από αυτές και να προκαλούν Έλληνες εργαζόμενους την ώρα που εκεί σφάζονται και πεθαίνουν παιδιά. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά για τις εκδρομές αναψυχής που διοργανώνονται στη χώρα μας για να ξεσκάνε λίγο οι μαχητές του IDF πριν επιστρέψουν ξανά στη Γάζα, στην Παλαιστίνη, για να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν αθώους ως κατακτητές, για να συνεχίσουν τη γενοκτονία».

«Εκεί που υπάρχουν όμως οι πραγματικοί ρατσιστές, οι φασίστες, οι ναζιστές σαν αυτούς που επιτέθηκαν σε μέλη της ΚΝΕ, στα γραφεία του ΚΚΕ στα Χανιά, η δικαιοσύνη σας, τους ρίχνει στα μαλακά, με εξαγοράσιμες ποινές, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά, έμπρακτη μεταμέλεια και ότι δήθεν δεν έδρασαν ως συμμορία, αν και τα χαρακτηριστικά της επίθεσης το "φωνάζουν" από μόνα τους. Μόνο η τυφλή σας αστική δικαιοσύνη δεν το βλέπει, παρά την αντίθετη γνώμη μάλιστα -και να το πούμε εδώ μέσα αυτό- του εισαγγελέα της έδρας. Το γιατί είναι προφανές. Αφού πρόκειται για τα καλύτερα τσιράκια του συστήματός σας και της πολιτικής σας.

Από τη δική σας μήτρα βγαίνουν αυτά τα μαντρόσκυλα, που σε μια περιοχή όπως η Κρήτη με αμερικάνικες βάσεις, με σκάνδαλα και εγκληματικά κυκλώματα, με μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού που ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους, αυτοί επιτίθενται στους κομμουνιστές, στους πρωτοπόρους αγωνιστές και σε όσους τα βάζουν με όλα τα παραπάνω» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Τέτοιοι ήταν πάντα οι φασίστες. Και, όπως πάντα, θα τους στείλει πίσω στα λαγούμια τους ο ίδιος ο ελληνικός λαός, όπως έχει κάνει πολλές φορές μέχρι σήμερα, και όχι, φυσικά, το ταξικό κι εχθρικό για τον λαό κράτος σας που τους υποθάλπει και τους ξαμολάει, όποτε το βολεύει και τους μαζεύει μετά για να τους ξανααμολήσει.

Έχουν γνώση όμως οι φύλακες! Ούτε το θέμα θα μείνει έτσι. Μέχρι να δικαιωθούν τα ιδανικά της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του αντιφασισμού, της ισότητας, της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο».

