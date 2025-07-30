Ολοκληρώθηκε και σε β' ανάγνωση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας το οποίο προβλέπει, «τη σύσταση ΝΠΔΔ στην Ελλάδα, με την επωνυμία «Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή του Αγίου και Θεοβάδιστου όρους Σινά στην Ελλάδα», και ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και για τον αθλητισμό».

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ενώ υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά που το καταψήφισαν, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας, επιφυλάχθηκαν κατά τη συζήτηση και ψήφισή του αύριο από την Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

