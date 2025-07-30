Δεκαοχτώ κράτη-μέλη της ΕΕ κατέθεσαν αίτημα ένταξης σε προγράμματα του αμυντικού μέσου «SAFE», συνολικής αξίας τουλάχιστον 127 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, τη Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Φινλανδία έχουν καταθέσει αίτημα για την πρόσβαση σε δάνεια στο πλαίσιο του μέσου SAFE («Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη»), το οποίο έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει έως και 150 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη για να αυξήσουν τις εθνικές στρατιωτικές τους δαπάνες.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Ιουλίου για να εκφράσουν πρώτα το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν αίτηση για δάνεια από το μέσο «SAFE» και στη συνέχεια θα έχουν ακόμα τέσσερις μήνες για να αναλύσουν λεπτομερώς τον τύπο των έργων, τους εταίρους τους και τον προϋπολογισμό για τα έργα τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η «έγκαιρη» εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα κράτη-μέλη θα της επιτρέψει να αξιολογήσει τη ζήτηση και να προετοιμαστεί για την άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές. Η προθεσμία για την επίσημη υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του «SAFE» είναι η 30ή Νοεμβρίου 2025.

Ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε: «Το έντονο ενδιαφέρον για το SAFE, με τουλάχιστον 127 δισ. ευρώ σε δυνητικές αμυντικές προμήθειες, καταδεικνύει την ενότητα και τη φιλοδοξία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των χωρών της ΕΕ στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το "SAFE" αποτελεί σύμβολο της συλλογικής μας δέσμευσης να ενισχύσουμε την αμυντική μας ετοιμότητα για ένα ασφαλέστερο και ενωμένο μέλλον».

Το «SAFE» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που παρουσιάστηκε στα τέλη Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο στοχεύει στην κινητοποίηση έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον επανεξοπλισμό της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το «SAFE» αποτελεί βασικό μέσο της ΕΕ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας, στηρίζοντας επενδύσεις σε τομείς όπως η άμυνα, οι υποδομές διπλής χρήσης, οι ικανότητες στον κυβερνοχώρο και οι στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού.

