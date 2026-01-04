Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανδρουλάκης για Γιώργο Παπαδάκη: «Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας»

«Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών  λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του»

Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε με δηλωσή του  θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη .

«Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών» ανέφερε σε δήλωση του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε:

«Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών  λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Γιώργος Παπαδάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark