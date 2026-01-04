Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε με δηλωσή του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη .
«Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών» ανέφερε σε δήλωση του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε:
«Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
