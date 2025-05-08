Τη διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας DEFEA στα Σπάτα επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, το πρωί της Πέμπτης.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε μία κρίσιμη γεωπολιτική θέση. Για αυτό, προτεραιότητα μας πρέπει να είναι η άμυνα και η ασφάλεια. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Εκπονούνται πολύ μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχει επένδυση και στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του.

«Στη χώρα μας επενδύεται ένα ποσοστό της τάξης του 0,02% του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι τριπλάσιος. Για αυτό, πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική: Να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε μόνο καταναλωτές, αλλά να είμαστε και συμπαραγωγοί εξοπλισμών, ώστε να υπάρχει ισχυρό αποτύπωμα και προστιθέμενη αξία στην εγχώρια οικονομία, και όχι μόνο τεράστιες δημόσιες δαπάνες που επί της ουσίας βοηθούν άλλες χώρες να αναπτυχθούν και όχι τη δική μας», τόνισε επιπλέον.

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευαν ο βουλευτής Ηλείας και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Άμυνας Μιχάλης Κατρίνης, ο Γραμματέας του Τομέα Άμυνας Γιώργος Πεταλωτής και στελέχη του Τομέα.

