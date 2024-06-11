Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τα σχόλια του πρωθυπουργού για τις οικονομικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφού κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονεία και ειρωνεία προσκάλεσε το οικονομικό επιτελείο της ΝΔ να προσέλθει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα που προβλέπει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

Συνεχίζει αμετανόητος ο Κ. Μητσοτάκης τα ψέματα.

Με αλαζονεία και ειρωνεία, ως συνήθως, ψεύδεται εκ νέου για τα 45 δισ. «λεφτόδεντρα» των προτάσεων νόμων του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον δεν κατάλαβε ότι οι προτάσεις μας - και η ανάδειξη της κοροϊδίας της πολιτικής του μισού κιλού, της μισής ζωής - τον κατέβασε στο 28%. Το άλλοθι του 41% τελείωσε την Κυριακή, ήρθε η ώρα να τελειώσουν και τα ψέματα:

Προκαλώ το οικονομικό τμήμα της ΝΔ να πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να εξετάσουμε ένα-ένα τα μέτρα μας για την πάταξη της ακρίβειας και τις προτάσεις μας για δίκαιη φορολόγηση.

Αποδέχεστε την πρόσκληση;



Πηγή: skai.gr

