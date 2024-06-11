ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης πιστοποίησε την αποτυχία της κυβέρνησής του

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός πιστοποίησε την αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της κυβέρνησης του να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα όπως η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και η απαξίωση του ΕΣΥ, ζητήματα που όπως μας ενημέρωσε «έβλεπε και πριν τις εκλογές», αλλά απέφυγε να ασχοληθεί.



Φαίνεται, δε, ότι το έχει συνήθεια σε κάθε πρώτη μετεκλογική του συνέντευξη να παριστάνει τον «τιμωρό» των πολυεθνικών, που κερδοσκοπούν στην πλάτη του ελληνικού λαού, ο οποίος επί διακυβέρνησης του είναι προτελευταίος σε αγοραστική δύναμη στην ΕΕ.

Όσο για τη στροφή… στην ταπεινότητα που υποκρίθηκε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώσεις ότι τα θέματα του κράτους δικαίου -όπως τα Τέμπη και το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων- δεν έπαιξαν ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα, θυμίζουν πολύ την αλαζονεία του «41%».

Η υπονόμευση του κράτους δικαίου, η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διάκριση των εξουσιών θρέφουν την αποχή και την απαξίωση της πολιτικής».

