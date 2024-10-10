Αλβανία: Ο Ερντογάν δώρισε drones καμικάζι στα Τίρανα - Πανηγυρισμοί Ράμα

Τις στενότατες διμερείς σχέσεις Αλβανίας – Τουρκίας, και στον στρατιωτικό τομέα, επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στα Τίρανα, στο πλαίσιο μίνι περιοδείας του στα Βαλκάνια, και οι θερμότατες δηλώσεις του Έντι Ράμα για την Άγκυρα και τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο. Οι στενές σχέσεις των δύο χωρών επισφραγίστηκαν με το «δώρο» του Τούρκου προέδρου στην Αλβανία, έναν αριθμό από drones καμικάζι, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

“We will increase our trade volume with Albania to $2 billion” https://t.co/pPjZXMPByj pic.twitter.com/j5GxWAE7Ji October 10, 2024

«Είμαστε απόλυτα χαρούμενοι που επιβεβαιώθηκε ένα νέο στάδιο στην ενίσχυση της στρατιωτικής βιομηχανίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας και στη στρατιωτική ενίσχυση αυτής της σχέσης, στην οποία όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο σημείο στον κόσμο» σημείωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός.



«Σε μια εποχή που ο κόσμος περνάει, για να το θέσω ήπια, μια τρελή περίοδο, θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το σημερινό δώρο του προέδρου να δώσει μια σημαντική ποσότητα drones καμικάζι στον αλβανικό στρατό. Αυτό είναι ένα δώρο που δεν πρέπει να ανησυχεί κανέναν για το ποιον θα χτυπήσει η Αλβανία… Πιστεύω όμως ότι αυτό είναι ένα δώρο από τη Δημοκρατία της Τουρκίας με ένα πολύ σαφές μήνυμα σχετικά με αυτή τη σχέση, ότι η Αλβανία είναι ανίκητη» δήλωσε σε πανηγυρικό τόνο ο Ράμα.

President @RTErdogan, who is in Albania for an official visit, met with President Bajram Begaj of Albania. pic.twitter.com/dI8g2s1wFk — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 10, 2024

Πηγή: skai.gr

