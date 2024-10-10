Του Γιάννη Ανυφαντή

Ηλεκτρισμένο ήταν το κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την β' κοινοβουλευτική σύνοδο, καθώς η προσθήκη του Μιχάλη Χουρδάκη ως εκπροσώπου των ανεξαρτήτων, προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναρωτήθηκε σε έντονο ύφος με ποια ιδιότητα βρίσκεται ο ανεξάρτητος βουλευτής στην αίθουσα και ποιους εκπροσωπεί, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί για την παραπάνω προσθήκη στα μέλη του οργάνου. Μάλιστα η κα Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε απόπειρα «να φέρουν από το παράθυρο τους ανεξαρτητοποιηθέντες Σπαρτιάτες στη Διάσκεψη», υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της Διάσκεψης να λαμβάνει αποφάσεις για τους επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Υπενθυμίζεται, πως πριν από λίγες ημέρες συνολικά 8 ανεξάρτητοι βουλευτές (Δημητροκάλλης, Φλώρος, Μανούσος, Βαλτογιάννης, Λινού, Σαλμάς, Χουρδάκης, Παπαϊωάννου) απέστειλαν επιστολές με τις οποίες ορίζουν τον κ. Χουρδάκη εκπρόσωπό τους στη Διάσκεψη. Πηγές πάντως από το προεδρείο σημείωναν ότι το αίτημα που κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές στηρίζεται στις πρόνοιες του κανονισμού λειτουργίας του κοινοβουλίου και πως ενδεχόμενη απόρριψη του θα ήταν αντιθεσμική.

Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Μιχάλης Χουρδάκης υποστήριξε ότι ο ορισμός του σε αυτή τη θέση έγινε για να εξυπηρετηθεί η ομάδα των ανεξάρτητων σε καθαρά διαδικαστικά θέματα.«Είμαι ομαδικός παίχτης, θα προσπαθήσω να συμβουλεύομαι όλους τους ανεξάρτητους σε ψηφοφορίες για τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών», σχολίασε ο ίδιος.

