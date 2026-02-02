Λογαριασμός
A haber: Την επόμενη εβδομάδα πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν - Τι λένε οι Τούρκοι για την ατζέντα

Τι θα συζητηθεί στη συνάντηση των δύο ηγετών - Εξελίξεις, συνεργασίες, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τα ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο 

Μητσοτάκης, Eurokinissi

Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την A Haber. 

Ειδικότερα,  όπως αναφέρει το  τουρκικό μέσο, στη συνάντηση, θα συζητηθούν η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι διάφορες συνεργασίες που επιδιώκει η Ελλάδα.

Τέλος, ένα από τα βασικά θέματα της συνάντησεις θα είναι και  οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
 

