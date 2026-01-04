Στέλιος Ρόκκος – Λελέ Γκόφα: «Τα πρώτα χρόνια της σχέσης μας ήταν δύσκολα»

Ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα άνοιξαν την καρδιά τους στην εκπομπή «Pet Stories», το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, μιλώντας με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, αλλά και για τη βαθιά σύνδεση που τους ενώνει σήμερα. Άνοιξαν στο σπίτι τους στη Λήμνο, σε έναν τόπο που δεν είναι απλώς καταφύγιο ξεκούρασης, αλλά τρόπος ζωής.

Μακριά από την ένταση της πόλης, το ζευγάρι εδώ και 15 χρόνια κοινής διαδρομής έχει δημιουργήσει έναν μικρό παράδεισο γεμάτο φύση, αγάπη και… ζώα.

«Η ζωή μας στο νησί είναι τέλεια», λέει ο Στέλιος Ρόκκος χωρίς δεύτερη σκέψη. «Εδώ ησυχάζει το μυαλό, βρίσκεις ξανά τον εαυτό σου». Η σχέση του Στέλιου Ρόκκου και της Λελέ Γκόφα με τα ζώα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Η Καρλά, η Cookie και ο Καρλίτο βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό τους, συνθέτοντας μια οικογένεια που, όπως οι ίδιοι τονίζουν, συνεχώς μεγαλώνει. «Με ηρεμούν τα ζώα. Τα ζώα σου δίνουν ολοκληρωτική αγάπη, χωρίς όρους και χωρίς προσδοκίες», εξομολογείται ο τραγουδιστής.

Η Λελέ Γκόφα στάθηκε στο πάθος που χαρακτηρίζει τον σύζυγό της σε κάθε πτυχή της ζωής του, τονίζοντας πως είναι ένα στοιχείο που θαυμάζει!

«Δεν είναι εύκολος άνθρωπος» παραδέχεται. Τα πρώτα χρόνια, όπως είπε, ήταν δύσκολα, καθώς προσπαθούσε να τον γνωρίσει και να τον καταλάβει. «Τώρα πλέον θεωρώ ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε με τρυφερότητα για τη Λελέ Γκόφα, αποκαλύπτοντας ότι ο χαρακτήρας της τού προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Όπως εξομολογήθηκε, είναι ο άνθρωπος στον οποίο μπορεί να βασιστεί χωρίς δεύτερη σκέψη, σε κάθε στιγμή. «Έχει έναν χαρακτήρα που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια… μπορώ ανά πάσα στιγμή να στηριχτώ πάνω της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι δεν αποφεύγει να μιλήσει και για την απώλεια. «Η απώλεια σε αλλάζει, σε μαλακώνει, σε κάνει να εκτιμάς αλλιώς τον χρόνο», σημειώνουν, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να ζεις το “τώρα”, με ενσυναίσθηση και αλήθεια. «Τα ζώα μου θα πρόδιδαν ότι είμαι αυστηρός», παραδέχεται, ο Στέλιο Ρόκκος με τη Λελέ να συμπληρώνει πως πίσω από την αυστηρότητα κρύβεται πολλή τρυφερότητα.

