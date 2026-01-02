Pet Stories: Στην παρέα μας ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 12:30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, ο τραγουδιστής Στέλιος Ρόκκος και η σύζυγός του Λελέ Γκόφα ανοίγουν για πρώτη φορά το σπίτι τους στη Λήμνο, μας υποδέχονται και μιλούν για τη ζωή τους στο νησί και τη μεγάλη τους αγάπη για τα ζώα.

Μαζί με την Κάρλα, τη Cookie και τον Καρλίτο, μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους και εξηγούν πώς τα ζώα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Ο Στέλιος Ρόκκος μιλά για την ανάγκη φροντίδας των αδέσποτων, αποκαλύπτοντας πως έχει δημιουργήσει ειδικές κατασκευές για τη στήριξή τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα pitbull, με τον Στέλιο Ρόκκο να καταρρίπτει στερεότυπα και να μιλά με ευαισθησία για τη σωστή ανατροφή και τη συμπεριφορά τους. Το ζευγάρι μιλά επίσης για την απώλεια, τη δύναμη που αντλούν ο ένας από τον άλλον και τη βαθιά σύνδεσή τους.

Από τη ζωή τους στο νησί, που χαρακτηρίζουν «τέλεια», μέχρι τις δημιουργικές ανησυχίες του Στέλιου, όπως η μεγάλη του αγάπη για την ξυλουργική, οι δυο τους μας δείχνουν πώς η καθημερινότητα μπορεί να γεμίσει με χαρά και νόημα. Παράλληλα, παίζουμε μαζί τους και μαθαίνουμε «ποιος κάνει τι» στη σχέση τους.

Ακόμη, στο σημερινό επεισόδιο, ειδικοί μοιράζονται τη γνώση και την εμπειρία τους για την καλύτερη φροντίδα των κατοικιδίων μας. Μέσα από πολύτιμες συμβουλές, καθοδήγηση και πρακτικά tips, μας δείχνουν πώς να εξασφαλίζουμε την υγεία, την ευεξία και την ευτυχία των σκύλων και των γάτων μας, ενώ παράλληλα μας μαθαίνουν πώς η αγάπη και η σωστή φροντίδα μπορούν να ενισχύσουν τη σχέση μας μαζί τους.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.