Την Κυριακή 8 Ιουνίου στις 13.00, το Pet Stories επιστρέφει με νέες, τρυφερές ιστορίες αγάπης για τους τετράποδους φίλους μας. Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά την Ντορέττα Παπαδημητρίου, που μας μιλά για τη μοναδική σχέση που έχει με την αγαπημένη της σκυλίτσα Gigi. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για τη σημασία της υιοθεσίας και όλα αυτά που προσφέρει η Gigi στην ίδια αλλά και στα παιδιά της.

Δείτε το trailer:

Η Ματίνα και η σκυλίτσα της, η Millie, ταξιδεύουν παντού μαζί. Ένα δυναμικό δίδυμο που αποδεικνύει ότι το ταξίδι με τον σκύλο σου μπορεί να είναι εμπειρία ζωής, αρκεί να είσαι σωστά προετοιμασμένος.

Φτιάχνουμε παγωτό φράουλα ειδικά για… τετράποδα! Η πιο δροσιστική λιχουδιά του καλοκαιριού, γεμάτη γεύση και αναζωογόνηση για τους μικρούς μας φίλους.

Γνωρίζουμε από κοντά το επάγγελμα του Dog walker. Μια καθημερινότητα γεμάτη περπάτημα, υπευθυνότητα και δυνατές φιλίες με τις πιο πιστές μουσούδες της πόλης.

Και τέλος, ταξιδεύουμε στη Γαϊδουροχώρα, έναν μοναδικό, βιωματικό χώρο αφιερωμένο στα γαϊδουράκια. Με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, μας καλεί να γνωρίσουμε καλύτερα αυτά τα τόσο ευγενικά ζώα, μέσα από παιχνίδι, εκπαίδευση και σεβασμό στη φύση.

Φυσικά, δεν λείπουν και οι ειδικοί μας -κτηνίατροι και εκπαιδευτές- που απαντούν σε όσα μας ρωτήσατε.

#PetStories

www.instagram.com/petstories_ skaitv/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.