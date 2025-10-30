Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, η Μαρία Κορινθίου και ο αγαπημένος της τετράποδος φίλος, Τσίφτης, έρχονται στην παρέα μας και μοιράζονται στιγμές τρυφερότητας, αλλά και μια βαθιά σχέση αγάπης και σεβασμού προς τα ζώα. Η γνωστή ηθοποιός αποκαλύπτει τη μεγάλη της αδυναμία στα άλογα και εξηγεί πώς η ιππασία έχει γίνει για εκείνη πηγή ισορροπίας και γαλήνης. Γνωρίζουμε τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA, έναν φορέα αφιερωμένο στη φροντίδα και αποκατάσταση τραυματισμένων ή ορφανών άγριων ζώων.

Η λέξη «ANIMA» σημαίνει «ζωντανή ψυχή» και αντικατοπτρίζει πλήρως την αποστολή του οργανισμού.

Ακόμη, οι ειδικοί μάς προσφέρουν καθοδήγηση σε κάθε τομέα της φροντίδας των ζώων, απαντούν σε όλες τις απορίες των κηδεμόνων και μοιράζονται χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή διατροφή, την υγεία, την εκπαίδευση και την ευζωία των αγαπημένων μας φίλων.

