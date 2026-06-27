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«Άμεση και αποφασιστική» απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα προαναγγέλλουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί είπαν επίσης ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της περιοχής Σιρίκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ

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Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προανήγγειλαν πως η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι «άμεση και αποφασιστική», όπως μεταδίδει σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ανέφεραν επίσης ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της περιοχής Σιρίκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Φρουροί της Επανάστασης ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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