Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προανήγγειλαν πως η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι «άμεση και αποφασιστική», όπως μεταδίδει σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.
Ανέφεραν επίσης ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της περιοχής Σιρίκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ.
Πηγή: skai.gr
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