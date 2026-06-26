Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα, Παρασκευή, το πρωί οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στις 10:00 το πρωί οι κατηγορούμενοι θα φύγουν από ΓΑΔΑ και θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των επτά συλληφθέντων, οι οποίοι είναι μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο, όλα ξεκίνησαν από μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας.

Όπως φέρεται να ανέφεραν στις αρχές, η μία παρέα -από την Καλλιθέα- βρισκόταν στην πλατεία, ενώ απέναντί τους υπήρχαν τρία άτομα, τα οποία - σύμφωνα με τους ίδιους - είχαν έρθει από το Παλαιό Φάληρο.

Μετά από λίγο εμφανίστηκε ένας 16χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε μπει στο στόχαστρο της αντίπαλης παρέας. Τότε φέρεται να ζητήθηκαν ενισχύσεις και στο σημείο έφτασαν ακόμη πέντε άτομα.

Ακολούθησε καταδίωξη του 16χρονου με την κατάσταση να εκτροχιάζεται γρήγορα. Στη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, ρόπαλα και πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 15χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος που φέρεται να αποτέλεσε στόχο της επίθεσης αποτελεί οργανωμένο οπαδό ομάδας και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η φονική συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα.

Ακόμη ένα σενάριο που εξετάζεται είναι η συμπλοκή να έγινε για την κυριαρχία στην περιοχή.

Τι ισχυρίστηκε ο 17χρονος δράστης

Στην κατάθεσή του ο 17χρονος που ομολόγησε πως τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του θύματος, το άρπαξε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και τον χτύπησε με σκοπό, όπως είπε, να τον τραυματίσει και όχι να του αφαιρέσει τη ζωή.

Το 15χρονο θύμα ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί δύο φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.

Η μητέρα του, η οποία τον αναζητούσε για ώρες, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν το παιδί της, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών.

Ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί ο ανήλικος, και αναγνώρισε τη σορό του καταρρέοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.

Πηγή: skai.gr

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