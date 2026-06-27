Η Ελβετία κατέγραψε χθες Παρασκευή την υψηλότερη θερμοκρασία για Ιούνιο, με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία (βόρεια), καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38°C που είχε σημειωθεί στην ίδια πόλη την Πέμπτη.

«Η ζέστη δεν υποχωρεί», ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse, επισημαίνοντας πως οι 38,8°C που καταγράφηκαν στον σταθμό Βασιλείας-Μπίνινγκεν ήταν επίσης «η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ (σε αυτήν την τοποθεσία) από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1897».

Le #blogmeteosuisse du jour fait le point sur la #canicule et le pic de chaleur attendu samedi. https://t.co/FlfkCeB4Vl pic.twitter.com/xl4ot9IZUT — MétéoSuisse (@meteosuisse) June 26, 2026

Οι 38 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκαν την Πέμπτη κατέρριψαν το ρεκόρ Ιουνίου για την υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελβετία, που χρονολογούνταν από το 1947.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας προειδοποίησε εξάλλου ότι το Σάββατο θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ζεστό, εκτιμώντας πως ο υδράργυρος ενδέχεται να ανέλθει στους 39 ή και στους 40 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία.

Η υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών στην Ελβετία ήταν 41,5 βαθμοί Κελσίου και είχε καταγραφεί στο Γκρόνο, στο καντόνι του Γκριζούν (νοτιοανατολικά), στις 11 Αυγούστου 2003.

Πηγή: skai.gr

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