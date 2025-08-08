Λογαριασμός
Φρίκη στην Ισπανία: Νεκρά 32 σκυλιά σε αγρότημα - Είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό - Εικόνες σοκ

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα κουφάρια των ζώων διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα - Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο

σκυλος

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο και σπαρακτικό θέαμα βρέθηκε η ισπανική αστυνομία, όταν - μετά από καταγγελία - ανακάλυψε 32 σκύλους νεκρούς από πείνα και δίψα σε αγρόκτημα, στην κεντροδυτική επαρχία Μπαδαχόθ.

Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο στο αγρόκτημα, τόνισε η Πολιτική Προστασία η οποία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.

Κάποια από τα ζώα ήταν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», πρόσθεσε η αστυνομία. 

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τα κουφάρια των σκύλων.

Η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023 που αυξάνει τις ποινές για κακοποίηση και εγκατάλειψη.

