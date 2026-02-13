

Η καλύτερη γάτα στον κόσμο έκανε μια εμφάνιση–έκπληξη στην έκθεση γατών και σκύλων «Golden Paw» στη Μόσχα την Παρασκευή, 13 Φλεβάρη. Η 1,5 έτους γάτα Αβησσυνίας από τη Ρωσία, με το όνομα Darlen Fleur Dalmore Black, στέφθηκε «Καλύτερη Γάτα» για το 2025 από την World Cat Federation, αφού συμμετείχε σε περισσότερες από 40 διεθνείς εκθέσεις και κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε σχεδόν 1.500 διαγωνιζόμενους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Darlen πληρούσε όλα τα πρότυπα της φυλής των Αβησσυνίας, η οποία αξιολογείται με βάση τη συνολική αρμονία, τη θέση των αυτιών, τη δομή του κεφαλιού, τη μυϊκή διάπλαση, την έκφραση των ματιών και την ομοιομορφία του τριχώματος. Σημαντικά είναι επίσης η κίνηση και ο χαρακτήρας, καθώς τα ζώα βαθμολογούνται και για τη συμπεριφορά τους μέσα στον στίβο.

«Δεν είναι δύσκολο να μεγαλώσεις μια τέτοια γάτα, αλλά είναι δύσκολο να αποκτήσεις μία», δήλωσε η εκτροφέας γατών Ντάρια Γκρουζίνοβα, συνιδιοκτήτρια του εκτροφείου όπου γεννήθηκε ο νικητής. «Απλώς ζευγαρώνοντας δύο όμορφες γάτες δεν είναι πάντα δυνατό να προκύψει μια ακόμη πιο όμορφη. Τα γονίδια μπορεί να μην συνδυαστούν σωστά. Ίσως τα αυτιά να είναι λίγο διαφορετικά, ή κάτι άλλο να μην είναι όπως πρέπει. Όλα χρειάζεται να βρίσκονται σε ισορροπία. Και αυτό είναι πραγματικά το πιο σημαντικό, να δημιουργηθεί αυτή η ισορροπία».

Οι Αβησσυνίας είναι μία από τις πιο δραστήριες φυλές και χρειάζονται συνεχή κίνηση, ανέφερε η Γκρουζίνοβα. «Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα μαζί του. Όμως έχει αυτές τις ξαφνικές εκρήξεις ενέργειας κατά καιρούς, όταν απλώς τρέχει γύρω–γύρω σε κύκλους, με τα μάτια ορθάνοιχτα και την ουρά του τεντωμένη».

Ο Darlen παραμένει στο εκτροφείο ως επιβήτορας. Δεν έχει αποκτήσει ακόμη γατάκια, αλλά οι εκτροφείς σχεδιάζουν να τον ζευγαρώσουν με άλλες γάτες του εκτροφείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.