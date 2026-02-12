Pet Stories: Στην παρέα Παύλος Γερουλάνος και η Φίλη

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, μιλά με ειλικρίνεια για τη βαθιά σχέση που έχει με τα ζώα και ιδιαίτερα με τη Φίλη, την οποία θεωρεί μέλος της οικογένειάς του. Όπως λέει, στην οικογένειά του «υιοθετούν πάντα αδέσποτα», ενώ θυμάται πως, από μικρή ηλικία, είχε καλή σχέση με τα ζώα.

Ο Παύλος Γερουλάνος τοποθετείται με σαφήνεια γύρω από τη φιλοζωία και τη θεσμική προστασία των ζώων, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στο επίπεδο νομοθεσίας», ενώ αναφέρεται και στο φαινόμενο της κακοποίησης. Αναλύουμε ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η ενοικίαση κατοικίας με κατοικίδιο και η παρουσία ζώων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Γνωρίζουμε την εθελοντική ομάδα Nine Lives, η οποία βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους της πόλης, προσφέροντας σίτιση, ιατρική φροντίδα και κυρίως στειρώσεις σε αδέσποτες γάτες, με στόχο τον ουσιαστικό περιορισμό του φαινομένου του υπερπληθυσμού. Με πολυετή δράση και χιλιάδες στειρώσεις στο ενεργητικό της, η ομάδα αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης και της οργανωμένης εθελοντικής προσπάθειας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πραγματική φιλοζωία συνδυάζει την αγάπη με τη γνώση, τη συνέπεια και τη δράση.

Ειδικός μας εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε όταν πλησιάζουμε ένα σκυλάκι, πώς να διαβάζουμε τη γλώσσα του σώματός του, πότε να κρατάμε απόσταση και πώς να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του με ασφάλεια και σεβασμό. Παράλληλα, απολαμβάνουμε τις πιο viral στιγμές των social media, με τα ζωάκια που γιορτάζουν κι εκείνα, με τον δικό τους τρυφερό τρόπο, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!

