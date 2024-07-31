Την ανωτερότητα του Κανάκ Τζα, ο οποίος τον άφησε εκτός συνέχειας στο ολυμπιακό τουρνουά του πινγκ πονγκ παραδέχθηκε ο Παναγιώτης Γκιώνης μέσω των δηλώσεων του στην κρατική τηλεόραση.

«Ο αντίπαλος έπαιξε εξαιρετικά, πρέπει να του δώσω πολλά συγχαρητήρια. Εμφανίστηκε καλύτερος από μένα τόσο πνευματικά, όσο και σωματικά.

Ήταν σαν να χάρισα 3 σετ. Δε ένιωθα άγχος, νομίζω ότι ο αντίπαλός μου δεν με άφησε να βρω ρυθμό στην αρχή. Ήμουν και λίγο άτυχος σ' όλο το παιχνίδι. Είχε πολλές τυχερές μπαλιές. Σίγουρα από 3-0 δεν είναι εύκολο να κερδίσεις. Βέβαια, αν έπαιρνα το 6ο σετ θα είχα πολλές πιθανότητες.

Δεν τον είχαν ξαναπαίξει τον Αμερικανό. Τον είδα σε πολλά video με παίκτες που παίζουν σαν εμένα. Τους περισσότερους τους έχει κερδίσει. Παίζει πάρα πολύ έξυπνα. Δεν παίζει ίδιο ρυθμό και τακτική, αλλάζει συνέχεια κατά τη διάρκεια του σετ. Κι αυτό με έκανε να αργήσω λίγο να βρω τον ρυθμό μου.

Ακόμα και στο 6ο σετ που ήμουν πολύ καλός, στο τέλος είδαμε κάποιες μπάλες που έκανε εκπληκτικές. Δεν τις περίμενα. Σε επιθέσεις δικές μου να κάνει κόντρα επίθεση στην άλλη γωνία τόσο καλά. Γενικά δεν έκανε εύκολα λάθη, δηλαδή έπαιξε πινγκ πονγκ Νο20 στον κόσμο. Πραγματικά δεν το περίμενα. Μπράβο του.

Φυσικά και μόνο που ήμουν εδώ με όλα αυτά τα προβλήματα που είχα από Τόκιο θα έπρεπε να είμαι ευχαριστημένος. Σίγουρα νιώθεις πολύ μεγάλη πίκρα. Απλά σε σχέση με το Τόκιο έτσι όπως ήρθε αυτή η ήττα σίγουρα είμαι στεναχωρημένος, αλλά θα κοιμηθώ πιο εύκολα τα βράδια.

Δηλαδή αν είχα πάει 3-3, το είχα γυρίσει κι έχανα πάλι στο τέλος, στον πόντο, θα ζούσα πάλι εφιαλτικές στιγμές. Πραγματικά θεωρώ ότι έπαιξε καλύτερα κι όταν ένας αντίπαλος παίζει καλύτερα πρέπει να το παραδέχεσαι, να του δίνεις συγχαρητήρια.

Ένιωσα τρομερή ευλογία που συμμετείχα σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό κρατάω».

