Πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας και στο μέτωπο του αντιντόπινγκ

ο Παρίσι έχει φορέσει τα… καλύτερά του για τη σημερινή τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, που υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία. Όμως, όπως σε κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση, η μεγάλη σκιά που δεν αφήνει τους λάτρεις του Ολυμπιακού πνεύματος να χαρούν πραγματικά ακούει στο όνομα ντόπινγκ.

Πεκίνο-Τόκιο ένα ντόπινγκ δρόμος

Αυτές τις ημέρες η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αμερικανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (USADA) και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή γνώρισε μια νέα κορύφωση. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η ΔΟΕ κάνει τα στραβά μάτια απέναντι στους Κινέζους και απειλεί ακόμα και με αποχώρηση αθλητών από συγκεκριμένα αθλήματα. Πώς ξεκίνησαν όμως όλα;



Πριν από μερικούς μήνες μια μεγάλη έρευνα της γερμανικής τηλεόρασης ΑRD έδινε δικαίωμα στους Αμερικανούς να εξαπολύσουν αυτές τις κατηγορίες. Ας ακούσουμε πώς περιγράφει την ιστορία ένας εκ των ερευνητών δημοσιογράφων, ο Χάγιο Ζέπελτ.



«Υπήρξαν αθλητές από την Κίνα, 23 κολυμβητές, που βρέθηκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ στις αρχές του 2021 σε αγώνες έξω από το Πεκίνο, αλλά λόγω του κορωνοϊού δεν έγινε τίποτα ιδιαίτερο. Η κινεζική υπηρεσία αντιντόπινγκ δήλωσε τα περιστατικά, αλλά μυστηριωδώς δεν ακολούθησε κανένας περαιτέρω έλεγχος. Οι αθλητές αυτοί πήραν μέρος στη συνέχεια κανονικά στους Ολυμπιακούς στο Τόκιο το 2023 και τρεις από αυτούς κατέκτησαν μάλιστα και μετάλλια».

Η οργή των Αμερικανών

Όλα αυτά εξόργισαν τους Αμερικανούς. Οι Κινέζοι ισχυρίστηκαν ότι κάποιοι είχαν μολύνει το φαγητό των αθλητών με ουσίες και η ΔΟΕ αποδέχτηκε χωρίς πολλά-πολλά αυτή την εξήγηση. Η Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (WADA) ισχυρίστηκε ότι βρέθηκαν ίχνη μιας τέτοιας ουσίας στο εστιατόριο του ξενοδοχείου των αθλητών. Όπως επισημαίνει ο Γερμανός ερευνητής, «κατά συνέπεια το σκάνδαλο έπαψε να αφορά απλώς την κινεζική υπηρεσία και έγινε σκάνδαλο της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ».



Η έρευνα κατέδειξε τις πολύ στενές σχέσεις που έχουν αναπτύξει αυτές οι δύο υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό χορηγό της WADA. Η οργή των Αμερικανών ολοένα και μεγάλωνε, όπως και η ανοικτή αμφισβήτησή τους απέναντι στη WADA.



Το ερώτημα είναι θεμιτό και δεν αφορά μόνο τους Αμερικανούς. Όπως σημείωνε ο Ζέπελτ «ποιος ο ρόλος αυτών που υποστηρίζουν θεωρητικά τον καθαρό αθλητισμό, δηλαδή της οργάνωσης-παγκόσμιας ομπρέλας αντιντόπινγκ; Η WADA δικαιολογημένα πρέπει να απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα».

Ανάθεση υπό προϋποθέσεις

Αυτή την εβδομάδα η ΔΟΕ ανέθεσε στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στο Σολτ Λέικ Σίτι, τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2034, με μια σημαντική ωστόσο προϋπόθεση. Αν οι αμερικανικές αρχές δεν δείξουν τον αναγκαίο σεβασμό απέναντι στην Παγκόσμια Υπηρεσία, τότε οι αγώνες θα τους αφαιρεθούν. Η ρήτρα αυτή είναι πρωτοφανής στην ιστορία και, όπως καταλαβαίνει κανείς, οδήγησε σε σφοδρή αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Μάλιστα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Υπηρεσίας απείλησε τον ομόλογό του από τις ΗΠΑ με πλήρη αποκλεισμό από το παγκόσμιο σύστημα καταπολέμησης του ντόπινγκ.



Η απάντηση του Αμερικανού Τρέιβις Τύγκαρτ, επικεφαλής της USADA, δεν ήταν καθόλου ευγενική. «Η σημερινή απόφαση έδειξε για άλλη μια φορά ότι η WADA με τη σημερινή της μορφή είναι απλώς ένα σκυλάκι του αθλητισμού και ότι οι καθαροί αθλητές δεν έχουν πια σχεδόν καμία ευκαιρία».



Προφανώς ο καβγάς δεν τελειώνει εδώ. Και αναλόγως με το τι μπορεί να συμβεί στις ημέρες των Αγώνων, μπορεί να μας περιμένουν και άλλα, καθόλου ειρηνικά επεισόδια. Τα συμφέροντα είναι τεράστια και η επιρροή της Κίνας και σε αυτόν τον τομέα αποτελεί αγκάθι για τους Αμερικανούς, ειδικά από τότε που αποκλείστηκε η Ρωσία. Η ευχή όλων είναι φυσικά να έχουμε καθαρούς Ολυμπιακούς Αγώνες, χωρίς άλλες σκιές και παρατράγουδα. Αλλά η εμπειρία από προηγούμενες διοργανώσεις μας υποχρεώνει να είμαστε περισσότερο συγκρατημένοι και λιγότερο αισιόδοξοι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.