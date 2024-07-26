Ολυμπιακοί Αγώνες: Θύμα ληστείας στο Παρίσι ο Ζίκο

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει επίσημα ωστόσο ήδη έχουν υπάρξει καταστάσεις όπου η ασφάλεια της διοργάνωσης έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Μετά την κλοπή κοσμημάτων και αξεσουάρ από τους ποδοσφαιριστές στον αγώνα ποδοσφαίρου ανδρών Μαρόκου-Αργεντινής και εξοπλισμού από την αυστραλιανή ομάδα ποδηλασίας από το δικό τους βαν ένα ακόμη περιστατικό ήρθε να ταράξει τα νερά.



Συγκεκριμένα όπως μεταδίδουν γαλλικά Μέσα, ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Ζίκο, ο οποίος είναι και ο επίτιμος καλεσμένος της αποστολής της Βραζιλίας στο Παρίσι έπεσε θύμα ληστείας από επιτήδειους διαρρήκτες!

Σύμφωνα με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το απόγευμα της Πέμπτης (25/7) όταν ο πρώην ποδοσφαιριστής έφυγε με ταξί από το ξενοδοχείο όπου διαμένει ένας άνδρας προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού, αλλά και του Ζίκο με αποτέλεσμα ο συνεργός του ναΤα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ζημιά είναι τεράστια καθώς στις αποσκευές υπήρχε ένα ρολόι Rolex, ένα διαμαντένιο βραχιόλι, αλλά και χρήματα με το συνολικό αντίτιμο να ανέρχεται στιςμε τις Αρχές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για την εύρεση των δραστών.

