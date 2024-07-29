Το μεσημέρι της Δευτέρας (29/07), οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο κορτ του «Philippe-Chatrier», για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά μία από τις τελευταίες «τιτανομαχίες» των δύο θρύλων του παγκόσμιου τένις, ανάμεσα στους Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαέλ Ναδάλ.

Αμφότεροι προσέφεραν πλούσιο θέαμα με τρομερό χτυπήματα και ωραίους winners, με τον «Νόλε» ωστόσο να κυριαρχεί του Ισπανού, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» του Ολυμπιακού τουρνουά τένις με άνεση, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-1, 6-4).

Μάλιστα, ο Τζόκοβιτς προηγήθηκε ακόμα και με 4-1 στο δεύτερο σετ, προτού ένα ξέσπασμα του Ναδάλ του επιτρέψει να ισοφαρίσει σε 4-4 και να δώσει εκ νέου ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο Σέρβος τενίστας, Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, χρειάστηκε 1:25 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Ράφα, ο οποίος και αποθεώθηκε από το γαλλικό κοινό, μιας και αποτελεί έναν ζωντανό θρύλο του Roland Garros με 14 κατακτήσεις.

Επόμενος αντίπαλος για τον Τζόκοβιτς στον δρόμο προς τα μετάλλια θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Ντομινίκ Κέπφερ (Γερμανία) - Ματέο Αρνάλντι (Ιταλία).

