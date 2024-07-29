Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μεγάλη Βρετανία το χρυσό στο Ομαδικό Ιππικό Τρίαθλο

Η Μεγάλη Βρετανία, με τους Ρος Κάντερ, Λόρα Κόλετ, Τομ ΜακΓιούεν και Γιασμίν Ίνγκαμ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό ιππικού τριάθλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στους Κήπους του Παλατιού, στις Βερσαλλίες, με 91.3 βαθμούς ποινής.

Μπροστά στο γαλλικό φίλαθλο κοινό της ιππασίας, η Γαλλία «πλήρωσε» τα πολλά λάθη της για να συμβιβαστεί με τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο με 103.60 βαθμούς ποινής. Στο ομαδικό της Γαλλίας συμμετείχαν οι Νικολά Τουζάν, ο οποίος τιμωρήθηκε με 8 βαθμούς ποινής με το άλογο «Ντιάμπολο Μέντε», ο Στεφάν Λαντουά, ο Καρίμ Φλοράν και ο Ζιρέ Κοζ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ιαπωνία των Ριούζο Κιταγίμα, Γιοσιάκι Οϊόβα, Καζούμα Τομότο και Τοσιγιούκι Τανάκα, με 115.80 βαθμούς ποινής.

Πολλοί ιππείς τόνισαν, πάντως πως οι ιαχές από το συγκεντρωμένο πλήθος, προκάλεσε ανησυχία, ειδικότερα στα νεότερα άλογα που συμμετείχαν, τα οποία δεν είχαν πρότερη εμπειρία από διοργανώσεις με φιλάθλους, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού τα περασμένα χρόνια.

Η Μεγάλη Βρετανία, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, ειδικά αφού η ισχυρή δύναμη Γερμανία υποχρεώθηκε ν' αποσυρθεί μετά από πτώση ιππέα της. Πάντως, οι Βρετανοί είχαν ανησυχήσει όσον αφορά στην κατάληψη της πρώτης θέσης, όταν απέτυχε να περάσει ένα εμπόδιο η Ρος Κάντερ την περασμένη Κυριακή στο cross-country, με τους Γάλλους να απειλούν για το χρυσό, κάτι που εν τέλει... δεν συνέβη.

