Πρωτιά για Γκαϊδατζή και Παπακωνσταντίνου στο ρεπεσάζ του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών!

Έφυγαν για ημιτελικά Γκαϊδατζής και Παπακωνσταντίνου!

Οι δυο Έλληνες κωπηλάτες έκαναν φανταστική κούρσα στο ρεπεσάζ του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών και με χρόνο 6:39.46 πήραν την πρόκριση για τον επόμενο γύρο της κωπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!

Τα «γαλανόλευκα» κουπιά ξεκίνησαν με ορμή και πήραν από την αρχή τα πρωτεία στην κούρσα και παρ' ότι είδαν τους Γάλλους κωπηλάτες να τους προσπερνούν, ανέκτησαν την πρώτη θέση και έμειναν μπροστά μέχρι και τον τερματισμό.

Περισσότερα σε λίγο...

