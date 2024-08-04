Απίστευτη εξέλιξη είχε ο τελικός των 4Χ100μ. μικτή ομαδική ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Κίνα, χάρη στον απίθανο Ζανλέ Παν που έκανε ένα εξωπραγματικό 45.92 στο τελευταίο 100άρι (ελεύθερο), υποχρέωσε τις ΗΠΑ στις πρώτη ήττα τους, από τότε που το αγώνισμα εντάχθηκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, δηλαδή το 1960! Η τετράδα των Τζιαγού Σου, Χαϊγιάνγκ Τσιν, Τζιατζούν Σουν και Ζανλέ Παν τερμάτισε σε 3:276.46, αφήνοντας τους Αμερικανούς στη δεύτερη θέση με 3:28.01. Τρίτη με 3:28.38 ήταν η Γαλλία, με τον Λεόν Μαρσάν να εξασφαλίζει το πέμπτο μετάλλιό του στους Αγώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

