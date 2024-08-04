Λογαριασμός
Τρομερός Φίνκε, χρυσός Ολυμπιονίκης με παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500μ. ελεύθερο

Μετά από μια φοβερή του κούρσα, ο Αμερικανός Μπόμπι Φίνκε κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1500 μ. ελεύθερο, καταρρίπτοντας παράλληλα το παγκόσμιο ρεκόρ  

Bobby Finke

Τρομερή εμφάνιση από τον Αμερικανό, Μπόμπι Φίνκε, στον τελικό των 1500μ. ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου!

Ο 24χρονος ήταν κυρίαρχος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας την πρωτοπορία από τα πρώτα μέτρα και καταφέρνοντας τελικά να ολοκληρώσει με απίστευτο τρόπο την προσπάθειά του, σε χρόνο 14:30.67, μια τρομερή απόδοση που ήταν αρκετή για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ!

Έτσι, ο Φίνκε κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιό του στο Παρίσι, μετά το ασημένιο στα 800μ. ελεύθερο. Δεύτερος στον αποψινό τελικό τερμάτισε ο Ιταλός, Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι, ενώ τρίτος ήταν ο Ιρλανδός, Ντάνιελ Βίφεν.

Η κατάταξη στον τελικό των 1500μ. ελεύθερο:

Κατάταξη

Πηγή: sport-fm.gr

Ολυμπιακοί Αγώνες κολύμβηση
