Τρομερή εμφάνιση από τον Αμερικανό, Μπόμπι Φίνκε, στον τελικό των 1500μ. ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου!

Ο 24χρονος ήταν κυρίαρχος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας την πρωτοπορία από τα πρώτα μέτρα και καταφέρνοντας τελικά να ολοκληρώσει με απίστευτο τρόπο την προσπάθειά του, σε χρόνο 14:30.67, μια τρομερή απόδοση που ήταν αρκετή για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ!

Έτσι, ο Φίνκε κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιό του στο Παρίσι, μετά το ασημένιο στα 800μ. ελεύθερο. Δεύτερος στον αποψινό τελικό τερμάτισε ο Ιταλός, Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι, ενώ τρίτος ήταν ο Ιρλανδός, Ντάνιελ Βίφεν.

Η κατάταξη στον τελικό των 1500μ. ελεύθερο:

