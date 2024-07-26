Ένας αθλητής τζουντόκα από το Ιράκ βρέθηκε θετικός σε δύο αναβολικά στεροειδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Ελέγχου (ITA).

Ο Σατζίντ Σεέν, ένας 28χρονος που συμμετέχει για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς, βρέθηκε θετικός σε metadienone και boldenone σε δείγμα που ελήφθη στο Παρίσι την Τρίτη. Επρόκειτο να αγωνιστεί την επόμενη Τρίτη.

Ο Σεέν αποβλήθηκε προσωρινά, δήλωσε ο ITA, ο οποίος επιβλέπει το πρόγραμμα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια των αγώνων για τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

«Αυτό σημαίνει ότι ο αθλητής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί, να προπονηθεί, να προπονήσει ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων», ανέφερε το πρακτορείο.



Πηγή: skai.gr

