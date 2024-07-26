Καθώς η αναστάτωση συνεχίζεται στους σιδηροδρόμους της Γαλλίας, ο αμερικανός ράπερ Snoop Dogg κυκλοφορεί με το χαρακτηριστικό χαμόγελό του στους δρόμους του Παρισιού ως ένας από τους λαμπαδηδρόμους των Ολυμπιακών Αγώνων.

Καθώς η φλόγα της δάδας έκαιγε έντονα, ο τραγουδιστής του Drop It Like It's Hot την κρατούσε σταθερά και έγνεφε στους περαστικούς, καθώς περνούσε δίπλα από το Stade de France, σύμφωνα με το BBC.

Ίσως αναρωτιέστε γιατί ο διάσημος Αμερικανός ράπερ συμμετέχει στη λαμπαδηδρομία των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι διπλωματούχος προπονητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου και δημιούργησε το Snoop Youth League στο Λος Άντζελες για να κρατήσει τους νέους μακριά από τους δρόμους.\

Το Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, φυσικά.

