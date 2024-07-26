Φώτης Σεργουλόπουλος: Στο Παρίσι για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

Στο Παρίσι βρίσκεται ο Φώτης Σεργουλόπουλος και θα παρακολουθήσει από κοντά -τυχερός!- την τελετή έναρξης των Ολυπιακών Αγώνων που ξεκινάει σε λίγες ώρες.

Ο παρουσιαστής έχει εδώ και χρόνια αγοράσει ένα υπέροχο διαμέρισμα στην πόλη του φωτός και σχεδόν είναι μόνιμος κάτοικος όταν δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις να τον κρατάνε στην Αθήνα. Το σπίτι του βρίσκεται πολύ κοντά στην Παναγία των Παρισίων και τον Σηκουάνα, εκεί δηλαδή απ' όπου θα ξεκινήσει η διαδρομή της τελετής έναρξης και στη συνέχεια θα διασχίσει την πόλη μέσω του ποταμού, όπως έχει γίνει ως τώρα γνωστό.

Δε θα γινόταν λοιπόν να λείπει από αυτή τη μεγάλη στιγμή της πόλης που λατρεύει εδώ και χρόνια παι που είναι ουσιαστικά το δεύτερο σπίτι του. Εξάλλου για εκείνον ήταν πολύ απλό. Μόνο τα αεροπορικά έπρεπε να βρει και όχι που να μείνει που για όλο αυτό το διάστημα, όπως είναι λογικό, το κόστος διαμονής στο Παρίσι είναι απλησίαστο λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σήμερα μας έδωσε και μία εικόνα από τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στην πρωτεύουσα της Γαλλίας ήδη για τη μεγάλη βραδιά που θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες και που περιμένει όλος ο πλανήτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.