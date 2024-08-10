Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Στην 6η θέση Πλατανιώτη και Μαλκογεώργου

Έκτη θέση στη συνολική βαθμολογία τεχνικού και ελεύθερου ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης για Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογεώργου.

Αφού βαθμολογήθηκε με 250.4584 (μετά από επιτυχημένη ένσταση) το βράδυ της Παρασκευής (9/8) στο τεχνικό, μπαίνοντας από την 8η θέση στον αποψινό τελικό, το ελληνικό δίδυμο εντυπωσίασε στο ελεύθερο πρόγραμμα, βρέθηκε στην πρώτη τριάδα, αλλά τελικά τερμάτισε στην 6η θέση. Στην 4η θέση Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες εκπροσώπησαν την Αυστρία.

Το ελληνικό ντουέτο εντυπωσίασε με το πρόγραμμα που παρουσίασε για πρώτη φορά και ήταν αφιερωμένο στο Γιν και το Γιανγκ, με μουσική που συνέθεσε ο Νίκος Τερζής, ειδικά για την προσπάθεια των κοριτσιών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου! Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας (60.200) στον αποψινό τελικό!

Για την εξαιρετική τους προσπάθεια, Πλατανιώτη και Μαλκογεώργου βαθμολογήθηκαν από τους κριτές με 281.8418, επίδοση που ήταν και η καλύτερη μέχρι εκείνο το σημείο της βραδιάς, ανεβάζοντάς τις στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης με συνολική βαθμολογία 532.3002, πριν έρθουν αμέσως μετά οι Αυστριακές, για να βαθμολογηθούν με 288.4145 και να σκαρφαλώσουν στην κορυφή.

Με 532.3002 βαθμούς συνολικά από τεχνικό και ελεύθερο, οι Ελληνίδες παρέμειναν στην πρώτη τριάδα μέχρι και την προσπάθεια του ντουέτου από τη Μεγάλη Βρετανία (Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπέλ Θορπ), το οποίο είχε συνολική βαθμολογία 558.5367, παίρνοντας τελικά το ασημένιο μετάλλιο. Χρυσό μετάλλιο για τις Κινέζες Λιουγί και Κιανγί Γουάνγκ, με συνολική βαθμολογία 566.4783, ενώ το χάλκινο κατέκτησαν Μπρέγιε και Νούτγιε ντε Μπρόουερ από την Ολλανδία.

