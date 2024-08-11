Επιβλήθηκαν της αξιόμαχης Γαλλίας στον μεγάλο τελικό και έκαναν δικό τους το χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου οι ΗΠΑ!

Οι οικοδεσπότες πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, βάζοντας δύσκολα στους αντιπάλους τους καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά οι Αμερικανοί είχαν τον έλεγχο και τελικά κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 98-87, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για πέμπτη σερί φορά (2008, 2012, 2016, 2021 και 2024)!

Απίθανο σόου στην «τελική ευθεία» του αγώνα από τον απίθανο Στεφ Κάρι, ο οποίος με τέσσερα μεγάλα τρίποντα «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του, ενώ ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους και 8/12 τρίποντα. 15 πόντους είχε ο Κέβιν Ντουράντ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε double-double με 14 πόντους και 10 ασίστ, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ.

Από την άλλη, για τους Γάλλους ξεχώρισε ο Γουεμπανιάμα με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιαμπουσέλι, με 20 πόντους! 12 οι πόντοι για τον Ντε Κολό, ενώ ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, είχε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 10:35 συμμετοχής.

