Τα συγκροτήματα Phoenix και Air στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Τα γαλλικά συγκροτήματα Phoenix και Air θα εμφανιστούν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 στις 11 Αυγούστου.

Τα δύο συγκροτήματα από τις Βερσαλλίες βοήθησαν στην αναγγελία της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων με μια ειδική συναυλία στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού στις 17 Ιουλίου. Μαζί με τους Étienne de Crécy και Izzy Lindqwister, οι Phoenix και Air εμφανίστηκαν στην οροφή του Τερματικού Σταθμού 1 στο καλοκαιρινό πάρτι πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το οποίο εορτάστηκαν και τα 50 χρόνια του αεροδρομίου.

Το συγκρότημα Phoenix γιορτάζει τη 15η επέτειο του τέταρτου άλμπουμ του Wolfgang Amadeus Mozart με εμφανίσεις στα Just Like Heaven, Primavera Sound και άλλα Φεστιβάλ.

Το ντουέτο Air συμπληρώνει 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ του Moon Safari το 1998 με μια φθινοπωρινή περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και θα ερμηνεύσει όλα τα τραγούδια του δίσκου. Η περιοδεία ξεκινά στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο.

Επίσης, ο Τομ Κρουζ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όταν θα κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο στο Hollywood Sign, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα. Ο Χολιγουντιανός αστέρας θα βοηθήσει στην παράδοση της Ολυμπιακής σημαίας στην επόμενη διοργανώτρια πόλη, το Λος Άντζελες, και μάλιστα θα το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο όπως ο ίδιος ξέρει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

