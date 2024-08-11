Η ελληνική παρουσία στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» ολοκληρώνεται το πρωί της Κυριακής στην 16η και τελευταία ημέρα των Αγώνων.

Η τελευταία ελληνική εκπροσώπηση θα γίνει από την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών, η οποία στις 10:00 θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον αγώνα για τις θέσεις 5-6 του Ολυμπιακού τουρνουά υδατοσφαίρισης.

Πηγή: skai.gr

