Ενα αναπάντεχο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς συνέπειες, είχε εχθές το βράδυ στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο πρόεδρος της ΔΟΑ, Ισίδωρος Κούβελος.

Στην προσπάθεια του να προλάβει να μπει εγκαίρως στο γήπεδο, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ με τον Καναδά, παραπάτησε, έπεσε και κτύπησε ελαφρά στο κεφάλι.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι ιατροί έκριναν ότι έπρεπε να τοποθετηθούν ράμματα στο σημείο, όπως κι έγινε, με τον πρόεδρο της ΔΟΑ να χαίρει άκρας υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

