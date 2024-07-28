Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: «Θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω για μετάλλιο»

Ικανοποιημένη από την εύκολη πρόκριση στις «32» των Ολυμπιακών Αγώνων και αποφασισμένη να ανέβει στο βάθρο, ακόμη και παραπάνω από μία φορές, δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη.

«Νομίζω ότι ξέρουμε πόσο δύσκολοι είναι οι πρώτοι γύροι με τόσο τένις που έχουμε δει. Είναι λίγο διαφορετικοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είχα πολύ άγχος, εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική, ο καιρός μάς έκανε το χατίρι και ήταν ιδανική η πρεμιέρα. Συνεχίζουμε, θέλουμε να μείνουμε εδώ όσο περισσότερο γίνεται. Υπάρχει ένας στόχος στο πίσω μέρος του μυαλού μου κι εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Είναι πολύ δύσκολο το τουρνουά, αλλά θα ακούσω την καρδούλα μου και… πάμε δυνατά. Έχω παρατηρήσει ότι όταν βλέπω παρακάτω στο ταμπλό δεν μου πάει πολύ καλά, γι’ αυτό το γύρισα κάπως. Κοιτάζω ματς με ματς. Έχω μια ιδέα ποιος είναι στην μεριά μου, αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι. Έχω και τα μεικτά και τα διπλά, που θέλουν ξεχωριστή συγκέντρωση. Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ζω αυτή την εμπειρία ξανά, το εκτιμώ και το απολαμβάνω, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό που δεν μπορεί να το περιγράψει κανένας αν δεν το ζήσει», τόνισε.

Για το πόσο την βοηθά το γνώριμο περιβάλλον του Παρισιού ανέφερε: «Είναι ένα μέρος πολύ γνώριμο για μας, γνωρίζουμε τα πάντα, είμαστε στη ζώνη άνεσής μας. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να μην ήταν εδώ όπως θα ήθελα, αλλά έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το 2021, έκανα πολύ καλή προετοιμασία στο χώμα με νέο προπονητή, το παιχνίδι έχει μπει στη σειρά του και θα δούμε πώς θα πάει».

Η ίδια δεν κρύβει πως θα ήθελε μετάλλιο και στο διπλό και στο μεικτό. «Θα ήθελα μετάλλιο και στα τρία. Όμως είναι πάρα πολύ μακρινό. Έχουμε πάρα πολλούς αγώνες μπροστά μας. Όταν κατεβαίνεις σε αυτή τη διοργάνωση αυτός είναι ο στόχος, ειδικά αν είσαι Έλληνας. Θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω για ένα μετάλλιο», είπε.

Ερωτηθείσα τι θα διάλεγε μεταξύ ενός μεταλλίου και ενός τίτλου σε Grand Slam απάντησε: «Εννοείται πως θα πω μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για την Ελλάδα μόνο. Είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη που είμαι μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας με τους τεράστιους αθλητές. Ελπίζουμε να γυρίσουμε με όσα περισσότερα μετάλλια γίνεται».

Τέλος ανέφερε πως «… η μαμά μου αγωνίστηκε στο Λος Άντζελες, στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του τένις και υπάρχει μεγάλη συγκίνηση που συμμετέχω κι εγώ για δεύτερη φορά. Όλοι είναι συγκινημένοι που είμαι εδώ εκπροσωπώντας τη χώρα μας κάνοντας κάτι που αγαπώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.