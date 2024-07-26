Ολυμπιακοί Αγώνες - Παρίσι 2024: Ξεκίνησε η τελετή έναρξης

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:30 (ώρα Ελλάδας).

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα κηρυχθούν επίσημα κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής, περίπου στις 22:30 (ώρα Ελλάδας)-όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), από τον Εμανουέλ Μακρόν, πριν ανάψει η Ολυμπιακή Φλόγα (23:00) για να λάμψει μέχρι τις 11 Αυγούστου και το κλείσιμο των Αγώνων.

Για πρώτη φορά, μια Ολυμπιακή Τελετή πραγματοποιείται έξω από ένα στάδιο, κατά μήκος έξι χιλιομέτρων κατά μήκος του Σηκουάνα, μέχρι τον Πύργο του Άιφελ.

Η τελετή έναρξης των Αγώνων του Παρισιού θέλει να κάνει τα δισεκατομμύρια θεατές που περιμένουν μπροστά στις οθόνες τους να ονειρεύονται, παρά τον καλεσμένο έκπληξη...τη βροχή.

Μόλις ολοκληρωθεί η ναυτική παρέλαση (γύρω στις 22:50), θα πραγματοποιηθούν ομιλίες στην πλατεία Τροκαντερό (Place du Trocadéro), ανάμεσά τους του Τόνι Εστανγκέ , προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, και του προέδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν θα κηρύξει την έναρξη των Αγώνων, προτού οι Γάλλοι σημαιοφόροι Φλοράν Μαναντού και Μελίνα Ρομπέρ Μισόν πουν τον Ολυμπιακό όρκο, μια κλασική τελετή από το 1920.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.