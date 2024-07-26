Η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού, ένα παγκόσμιο γεγονός με προεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα, μία ευκαιρία για τους λαούς να έρθουν πιο κοντά και να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, ξεκινά. Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, για πρώτη φορά εκτός σταδίου, και με την πρωτοπόρα ιδέα να διεξαχθεί εν πλω στα νερά του Σηκουάνα, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα μεγάλο στοίχημα για τη Γαλλία, η οποία δοκιμάζεται σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο μετά τις Ευρωεκλογές.

Περισσότεροι από 10.000 αθλητές συμμετέχουν στην παρέλαση στον Σηκουάνα κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εκτιμάται ότι παρακολουθούν το γεγονός.





