Περισσότεροι από 10.000 αθλητές θα «παρελάσουν» εν πλω στον Σηκουάνα κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Η πρόσβαση στο ευρύ κοινό ήταν ένα από τα στοιχήματα των διοργανωτών κατά τον σχεδιασμό των Ολυμπιακών Αγώνες του 2024, που ξεκινούν αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι..

Για να τιμήσουν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, που διεξήχθησαν για τελευταία φορά στο Παρίσι ακριβώς πριν από έναν αιώνα, οι διοργανωτές δούλεψαν χρόνια ώστε να κάνουν τη διοργάνωση «γαλλική υπόθεση».

Δείτε τον χάρτη της διαδρομής που θα ακολουθήσουν οι αθλητές:

Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναμένεται να παρακολουθήσουν το γεγονός.

Δείτε βίντεο από τις ουρές πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η εξέδρα μπροστά στον Σηκουάνα, παρά τη βροχή, γεμίζει από θεατές:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τι θα συμβεί κατά την τελετή έναρξης

Κατά την τελετή έναρξη θα γίνει έπαρση της γαλλικής σημαίας και θα ανακρουστεί ο γαλλικός εθνικός ύμνος.

Αμέσως μετά ακολουθεί η Παρέλαση των Εθνών καθώς αθλητές που εκπροσωπούν 206 χώρες θα κάνουν την είσοδό τους στους Αγώνες. Για πρώτη φορά, ωστόσο, η είσοδος των αθλητών δεν θα γίνει με πορεία εντός του σταδίου, αλλά θα διασχίσουν τον Σηκουάνα με πλοιάρια.

Κάθε εθνική αντιπροσωπεία θα επιβιβάζεται σε ένα σκάφος εξοπλισμένο με κάμερες για να μπορούν οι θεατές να παρακολουθούν.

Η πορεία των έξι χιλιομέτρων θα ξεκινήσει από τη γέφυρα Όστερλιτς και θα κατευθυνθεί προς το Τροκαντερό κοντά στον Πύργο του Άιφελ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι αθλητές θα περάσουν μπροστά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, όπως τον Λούβρο και τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Στο τέλος της διαδρομής θα ανάψει η Ολυμπιακή δάδα, όπου αναμένεται να μιλήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχικά υπήρξε η ανησυχία ότι τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας όπως τα οδοφράγματα ενδεχομένως να λειτουργούσαν αρνητικά για την τελετή έναρξης, ωστόσο οι υπεύθυνοι δηλώνουν περισσότερο έτοιμοι από ποτέ μετά και τις τελικές προετοιμασίες.

Ποιοι θα τραγουδήσουν

Τα ονόματα των επίσημων μουσικών ερμηνευτών παραμένουν ανεπιβεβαίωτα, αλλά η Σελίν Ντιον και η Lady Gaga βρίσκονται ήδη στο Παρίσι, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις εικασίες ότι μπορεί να να εκπλήξουν το κοινό.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι η Ντιόν, η οποία είναι Καναδή και τραγουδά συχνά στα γαλλικά, ότι μπορεί να ερμηνεύσει το «L’Hymne à l’amour της Εντίθ Πιαφ. Εάν επιβεβαιωθούν οι φήμες τότε θα πρόκειται για την πρώτη ζωντανή εμφάνιση της Ντιον από τότε που διαγνώστηκε με το σύνδρομο stiff-person το 2022.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.