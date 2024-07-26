Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς κατηγόρησε σήμερα το Ιράν για τη δολιοφθορά που συνέβη λίγες ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, στο γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο, λέγοντας ότι η δολιοφθορά σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από δυνάμεις που βρίσκονται υπό την επιρροή του «ιρανικού άξονα του κακού και του ριζοσπαστικού Ισλάμ», προκαλώντας τη διάψευση και την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δεν παρείχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον ισχυρισμό του αυτό.

«Όπως προειδοποίησα τον Γάλλο ομόλογό μου αυτή την εβδομάδα, με βάση πληροφορίες που έχει το Ισραήλ, οι Ιρανοί σχεδιάζουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της ισραηλινής αποστολής και όλων των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει να ληφθούν αυξημένα προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η σκευωρία τους. Ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να σταματήσει το Ιράν τώρα - πριν να είναι πολύ αργά», τόνισε είπε ο Κατς με ανάρτησή του στο Χ.

Οι Αγώνες διεξάγονται εν μέσω ενός τεταμένου παγκόσμιου κλίματος, με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και εν μέσω μιας ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, εκτός από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων διεθνών συγκρούσεων και κρίσεων.

Στην κατηγορία του Κατς απάντησε η ιρανική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών.

«Το Ιράν διαψεύδει κατηγορηματικά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις από οργανώσεις ευθυγραμμισμένες με το Ιράν ενάντια σε Ισραηλινούς αθλητές κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι». «Οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις δεν έχουν θέση στο πολιτικό δόγμα των (αντι-ισραηλινών) αντιστασιακών ομάδων», ανακοίνωσε η ιρανική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Το Ισραήλ, τόνισε «δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοια ψέματα και αντιπερισπασμούς για να μετατοπιστεί από τον ρόλο του θύτη σε αυτόν του θύματος», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σε ένα πιο κατευναστικό τόνο ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, που θα παρευρεθεί στην τελετή έναρξης, σύμφωνα με τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, δήλωσε σήμερα ότι «έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις υποδομές ασφαλείας των Γάλλων και άλλων κρατών εκεί, καθώς και στην Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια».

Χθες ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ με επιστολή του στον Γάλλο ομόλογό του Στεφάν Σεζουρνέ προειδοποίησε για πιθανές επιθέσεις ενάντια σε Ισραηλινούς αθλητές και Ισραηλινούς τουρίστες κατά τη διάρκεια των Αγώνων. «Αυτή τη στιγμή έχουμε εκτιμήσεις σχετικά με πιθανές απειλές από τρομοκράτες από ομάδες συμμαχικές με το Ιράν και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις», έγραψε ο υπουργός σε επιστολή του προς τον Σεζουρνέ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον εορταστικό χαρακτήρα αυτού του χαρμόσυνου γεγονότος», έγραψε ο Κατς. «Έχουμε αυτή τη στιγμή εκτιμήσεις σχετικά με πιθανή απειλή που θέτουν σύμμαχοι και πληρεξούσιοι τρομοκράτες Ιρανών και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις», υποστήριξε.

Παράλληλα ευχαρίστησε τη Γαλλία για τα «άνευ προηγουμένου» μέτρα για την προστασία της ισραηλινής αντιπροσωπείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι Ισραηλινοί θα συνοδεύονται από και προς τα αγωνίσματα από ελίτ μονάδες ασφαλείας και θα έχουν 24ωρη προστασία καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, έχουν τονίσει Γάλλοι αξιωματούχοι. Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, Σιν Μπετ, βοηθά στην ασφάλεια.

Η Γαλλία πραγματοποιεί μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας εν καιρώ ειρήνης σήμερα κατά την τελετή έναρξης των Αγώνων στην καρδιά του Παρισιού.

Περισσότεροι από 6.000 αθλητές θα συμμετάσχουν σε παρέλαση κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα, με 45.000 αστυνομικούς και 10.000 στρατιώτες να έχουν αναπτυχθεί για την ασφάλεια της διοργάνωσης.

Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ αναμένεται να βρίσκεται σε ποταμόπλοιο με Ιταλούς και Τζαμαϊκανούς αθλητές, ανέφεραν δύο πηγές.

Ο εναρκτήριος αγώνας ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες μεταξύ του Ισραήλ με το Μάλι την Τετάρτη ήταν η πρώτη δοκιμασία ασφαλείας των Αγώνων. Στην έναρξη του αγώνα ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ αρχικά αποδοκιμάστηκε από τους θεατές πριν καταπνιγούν από φωνές άλλων θεατών. Ορισμένοι κυμάτισαν παλαιστινιακές σημαίες.

Οι μνήμες των φονικών επιθέσεων από μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης "Μαύρος Σεπτέμβρης" κατά 11 Ισραηλινών στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο της Γερμανίας, παραμένουν ανεξίτηλες στους Ισραηλινούς και ο Κατς ευχαρίστησε προσωπικά τον Σεζουρνέ που προσφέρθηκε να διοργανωθεί μια εκδήλωση μνήμης για τους 11 Ισραηλινούς αθλητές που δολοφονήθηκαν από Παλαστίνιους μαχητές στους Ολυμπια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.