Λίγα πράγματα έχει το «μενού» των ελληνικών συμμετοχών στους Ολυμπιακούς Αγώνες την Πέμπτη 8 Αυγούστου, ενώ απομένει ένα τριήμερο για να πέσει η αυλαία της διοργάνωσης.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ έχασε από τον Ιρανό Γιαζντανιχαρατί και περιμένει τη διαδικασία των ρεπεσάζ για να δει αν θα διεκδικήσει χάλκινο μετάλλιο.

Στις 19:00 η Εθνική Πόλο Γυναικών, μετά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά από την Αυστραλία, δίνει τον πρώτο αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-8 αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών

Πάλη

12:00 (Φάση των 16) 86κ ελευθέρας ανδρών – Νταουρέν Κουρουγκλίεβ

13:50 (Προημιτελικά) 86κ ελευθέρας ανδρών – Νταουρέν Κουρουγκλίεβ (εφόσον προκριθεί)

19:30 (Ημιτελικά) 86κ ελευθέρας ανδρών – Νταουρέν Κουρουγκλίεβ (εφόσον προκριθεί)

Πόλο γυναικών

19:00 (Αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8): Ελλάδα – Ουγγαρία//ΔΜ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.