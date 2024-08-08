Λογαριασμός
Ώρα για πάλη και πόλο – Το πρόγραμμα των Ελλήνων για σήμερα Πέμπτη 8/8 στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Στις 19:00 η Εθνική Πόλο Γυναικών, μετά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά από την Αυστραλία, δίνει τον πρώτο αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-8 κόντρα σε Ουγγαρία

UPDATE: 14:50
Ολυμπιακοί Αγώνες Εθνική Πόλο Γυναικών

Λίγα πράγματα έχει το «μενού» των ελληνικών συμμετοχών στους Ολυμπιακούς Αγώνες την Πέμπτη 8 Αυγούστου, ενώ απομένει ένα τριήμερο για να πέσει η αυλαία της διοργάνωσης.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ έχασε από τον Ιρανό Γιαζντανιχαρατί και περιμένει τη διαδικασία των ρεπεσάζ για να δει αν θα διεκδικήσει χάλκινο μετάλλιο.

Στις 19:00 η Εθνική Πόλο Γυναικών, μετά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά από την Αυστραλία, δίνει τον πρώτο αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-8 αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών

Πάλη

12:00  (Φάση των 16) 86κ ελευθέρας ανδρών – Νταουρέν Κουρουγκλίεβ
13:50 (Προημιτελικά) 86κ ελευθέρας ανδρών – Νταουρέν Κουρουγκλίεβ (εφόσον προκριθεί)
19:30 (Ημιτελικά) 86κ ελευθέρας ανδρών – Νταουρέν Κουρουγκλίεβ (εφόσον προκριθεί)

Πόλο γυναικών

19:00 (Αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8): Ελλάδα – Ουγγαρία//ΔΜ

