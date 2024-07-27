Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι παίκτριες της Εθνικής Πόλο τραγουδούν συγκινημένες τον Εθνικό Ύμνο - Δείτε βίντεο

Η Εθνική ομάδα Γυναικών στο Πόλο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι κόντρα στις ΗΠΑ

Πόλο Γυναικών - Ολυμπιακοί Αγώνες

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και διάκριση για έναν αθλητή, όταν εκπροσωπεί με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας τη χώρα του. Πολύ δε περισσότερο, όταν συμμετέχει στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι παίκτες της Εθνικής ομάδας Πόλο, λίγο πριν βουτήξουν στην πισίνα για να αντιμετωπίσουν την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, τραγουδούν συγκινημένες τον Εθνικό Ύμνο της χώρας μας.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Πόλο ΗΠΑ
