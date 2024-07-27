Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και διάκριση για έναν αθλητή, όταν εκπροσωπεί με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας τη χώρα του. Πολύ δε περισσότερο, όταν συμμετέχει στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι παίκτες της Εθνικής ομάδας Πόλο, λίγο πριν βουτήξουν στην πισίνα για να αντιμετωπίσουν την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, τραγουδούν συγκινημένες τον Εθνικό Ύμνο της χώρας μας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.