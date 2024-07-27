Ολυμπιακοί Αγώνες - Μπάσκετ: Νίκη στο ρελαντί για τη Γερμανία απέναντι στην Ιαπωνία

Λιγότερο… εύκολα από ό,τι αναμενόταν, αλλά-και πάλι-χωρίς να απειληθεί, η Γερμανία επικράτησε 97-77 της Ιαπωνίας στο πρώτο της παιχνίδι για το Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο «Πιέρ Μορουά» της Λιλ.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα φτάνοντας και στο +16 (47-31) στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο οι Ασιάτες ήταν αρκετά θαρραλέοι και ανταγωνιστικοί πλησιάζοντας στους επτά, 62-55, στα μισά της τρίτης περιόδου.

Πάντως η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ σοβαρεύτηκε άμεσα και πατώντας γκάζι έφτασε στο +19 (83-64) επτά λεπτά πριν το τέλος «καθαρίζοντας» το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν Φραντς Βάγκνερ με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Ντάνιελ Τάις να ακολουθεί με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Ντένις Σρέντερ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό double-double (13π., 12ασ.). Για τους Ιάπωνες ξεχώρισαν οι πρώην ΝΒΑερ, Χατσιμούρα και Γουτανάμπε με 20 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Πλέον η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (22:00) την Βραζιλία, ενώ την ίδια μέρα η Ιαπωνία θα αναμετρηθεί με την οικοδέσποινα Γαλλία (18:30).

Δεκάλεπτα: 28-21, 52-44, 74-61, 97-77

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.